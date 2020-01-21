Son Dakika
TABA-AmCham Başkanlığı'na yeniden Ali Osman Akat seçildi
EKONOMİ 21.01.2020, 14:02
4
TABA-AmCham Türk Amerikan İş Adamları Derneği-Amerikan Ticaret Odası'nın genel kurul toplantısında Genel Başkanlığa yeniden Ali Osman Akat seçildi.
TABA-AmCham Genel Başkanı Akat, “TABA- Amcham’in Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirdiği yüksek katılımlı olağanüstü genel kurul toplantısında, ilkesel birlikteliğimizi, saygı gönül birlikteliğimizle taçlandıran tüm üyelerimize, eski kurullarımızda görev alarak önemli çalışmalara katkıda bulunmuş olan tüm mesai arkadaşlarımıza, derneğimiz ve şahsım adıma teşekkürlerimi sunarım" dedi ve ekledi:
"Yeni dönemde birlikte çalışacağımız yeni yönetim kurulumuz ve diğer kurullarımızda görev almak üzere seçilen arkadaşlarıma başarılar dilerim. Demokratik bir seçimle bizleri yeniden göreve getirerek güvenlerini beyan etmiş olan tüm delegelerimizin teveccühleri karşısında, birlik ve beraberliğimizin geleceğini hayırlı bir geleceğe taşımak için her türlü gayreti göstereceğimizi, şükran ve saygılarımla arz ederim.”
TABA-AmCham Yönetim Kurulu:
Genel Başkan : Ali Osman Akat
Başkan Yardımcısı: Süleyman Ecevit Sanlı
Başkan Yardımcısı: Cüneyt Yüksel
Başkan Yardımcısı: Eyüp Akbal
Başkan Yardımcısı: İmren Nilay Tüfekçi
Başkan Yardımcısı: Abdullah Bozatlı
Sayman : Mehmet Ökçün
Genel Sekreter : Yılmaz Sönmez (Tablo)
TABA-AmCham Genel Başkanı Akat, “TABA- Amcham’in Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirdiği yüksek katılımlı olağanüstü genel kurul toplantısında, ilkesel birlikteliğimizi, saygı gönül birlikteliğimizle taçlandıran tüm üyelerimize, eski kurullarımızda görev alarak önemli çalışmalara katkıda bulunmuş olan tüm mesai arkadaşlarımıza, derneğimiz ve şahsım adıma teşekkürlerimi sunarım" dedi ve ekledi:
"Yeni dönemde birlikte çalışacağımız yeni yönetim kurulumuz ve diğer kurullarımızda görev almak üzere seçilen arkadaşlarıma başarılar dilerim. Demokratik bir seçimle bizleri yeniden göreve getirerek güvenlerini beyan etmiş olan tüm delegelerimizin teveccühleri karşısında, birlik ve beraberliğimizin geleceğini hayırlı bir geleceğe taşımak için her türlü gayreti göstereceğimizi, şükran ve saygılarımla arz ederim.”
TABA-AmCham Yönetim Kurulu:
Genel Başkan : Ali Osman Akat
Başkan Yardımcısı: Süleyman Ecevit Sanlı
Başkan Yardımcısı: Cüneyt Yüksel
Başkan Yardımcısı: Eyüp Akbal
Başkan Yardımcısı: İmren Nilay Tüfekçi
Başkan Yardımcısı: Abdullah Bozatlı
Sayman : Mehmet Ökçün
Genel Sekreter : Yılmaz Sönmez (Tablo)
7°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 22 Ocak 2020
|İmsak
|06:47
|Güneş
|08:16
|Öğle
|13:21
|İkindi
|15:52
|Akşam
|18:15
|Yatsı
|19:39
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|18
|40
|2. Başakşehir
|18
|36
|3. Trabzonspor
|18
|35
|4. Fenerbahçe
|18
|34
|5. Alanyaspor
|18
|32
|6. Galatasaray
|18
|30
|7. Beşiktaş
|18
|30
|8. Göztepe
|18
|26
|9. Malatyaspor
|18
|24
|10. Gaziantep FK
|18
|24
|11. Çaykur Rizespor
|18
|23
|12. Denizlispor
|18
|22
|13. Gençlerbirliği
|18
|18
|14. Konyaspor
|18
|18
|15. Kasımpaşa
|18
|15
|16. Antalyaspor
|18
|14
|17. Ankaragücü
|18
|12
|18. Kayserispor
|18
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|18
|37
|2. Erzurum BB
|18
|31
|3. Bursaspor
|18
|30
|4. Akhisar Bld.Spor
|18
|28
|5. Keçiörengücü
|18
|28
|6. Ümraniye
|18
|28
|7. Menemen Belediyespor
|18
|28
|8. Adana Demirspor
|18
|27
|9. Altay
|18
|24
|10. Balıkesirspor
|18
|24
|11. Giresunspor
|18
|24
|12. Fatih Karagümrük
|18
|23
|13. İstanbulspor
|18
|20
|14. Altınordu
|18
|19
|15. Osmanlıspor
|18
|16
|16. Adanaspor
|18
|13
|17. Boluspor
|18
|13
|18. Eskişehirspor
|18
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|22
|64
|2. Man City
|24
|51
|3. Leicester City
|23
|45
|4. Chelsea
|24
|40
|5. M. United
|23
|34
|6. Wolverhampton
|23
|34
|7. Sheffield United
|24
|33
|8. Tottenham
|23
|31
|9. Southampton
|24
|31
|10. Arsenal
|24
|30
|11. Crystal Palace
|24
|30
|12. Everton
|24
|30
|13. Newcastle
|24
|30
|14. Burnley
|23
|27
|15. Brighton
|24
|25
|16. Aston Villa
|24
|25
|17. West Ham
|22
|23
|18. Bournemouth
|24
|23
|19. Watford
|24
|23
|20. Norwich City
|23
|17
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|20
|43
|2. Real Madrid
|20
|43
|3. Atletico Madrid
|20
|35
|4. Sevilla
|20
|35
|5. Getafe
|20
|33
|6. Real Sociedad
|20
|31
|7. Valencia
|20
|31
|8. Athletic Bilbao
|20
|30
|9. Villarreal
|20
|28
|10. Granada
|20
|27
|11. Real Betis
|20
|27
|12. Levante
|20
|26
|13. Osasuna
|20
|25
|14. Deportivo Alaves
|20
|23
|15. Real Valladolid
|20
|22
|16. Eibar
|20
|22
|17. Mallorca
|20
|18
|18. Celta de Vigo
|20
|16
|19. Leganés
|20
|14
|20. Espanyol
|20
|14
Yeni Sayımız
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016
aydinses - haberler, gazeteler, ekonomi, spor, gazete oku, Türkiye ve dünya gündemi - 29.10.2016 Manşeti
Ekim 2016