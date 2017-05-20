Suzuki motosiklet dünyası Bodrum'da buluştu

BODRUM'da bu yılın modeli 'Suzuki Vstorm 650' başta olmak üzere 7 yeni model motosikletin tanıtımı yapıldı. Tanıtımı 3 ülkeden gelen 300'e yakın Suzuki tutkunu izlerken, Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Ümit Karaarslan, "Suzuki motosikletleri teknoloji, performans, güvenirlik ve yakıt tüketimi açısından çok önemli bir motosiklet. Bu yıl 7 yeni modelle bu pazara giriş yaptık. Sürüş güvenliği ve bir motosikletten beklenenden çok daha fazlası bu modellerde var" dedi.Bodrum'da Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. tarafından düzenlenen 9'uncu Ulusal ve 2'nci Uluslararası Vstorm Buluşması, Turgutreis Mahallesi'ndeki Lablanche Otel'de yapıldı. Türkiye Bulgarıstan ve Yunanistan'dan yaklaşık 300 Suzuki tutkununun motorları ile birlikte geldiği buluşmaya, Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Ümit Karaarslan, Satış ve Pazarlama Müdürü Eren Yüksel, Pazarlama Müdürü Umut Ceyhun, Teknik Destek Uzmanı Murat Evren, Pazarlama İletişim Koordinatörü Nihat Germeyan da katıldı.MOTOSİKLET KAZALARINA DİKKAT ÇEKİLDİGeçen yıl 12 bin kilometre yol kat ederek Türkiye- Norveç Nordkapp turunu tamamlayan Özhan Ünverdi ve Aliye Saygı'nın sunumuyla tur yolculuğu sinevizyon eşliğinde anlatıldı. Motosiklet kullanmanın bilinçli eğitimden geçtiğini, kazaların büyük çoğunluğunu eğitimsizlikten, yetersiz kıyafet donanımından kaynaklandığını belirten Ünverdi, "Motosiklet kullanıcılarının tamamen korumalı kıyafet giymesi zorunlu. Ayrıca güvenli sürüş eğitimi almalı ve en önemlisi ise yavaş gitmeli. Kasksız motosiklete binmemeli. Yol üzerindeki kavşak, kamyon, traktör ve diğer araçlarla belirli bir mesafe korunmalı ve öngörülü olabilmeli. Bir motosiklet sürücüsü 10-15 saniye sonra neler olabileceğini mutlaka tahmin edebilmeli. Her an durabileceği hızda seyretmeli, ancak bu şekilde ölümlü ve yaralamalı kazaların önüne geçebiliriz" dedi."SUZUKİ DÜNYANIN TERCİH ETTİĞİ MOTOSİKLET OLDU"Ünverdi'nin ardından Eren Yüksel, yeni Suzuki Vstorm 650 ABS motosikletinin tanıtımını yaptı. Suzuki motosikletlerinin güvenli ve emniyetli sürüş önceliğinin olduğunu; teknolojik olarak Euro3 normlarından Euro 4 normlarına geçildiğini belirten Yüksel, "Motosikletlerimizin güvenliği ve kalitesi sonucunda bu markayı tercih edenlerin sayısında rekor artış oldu. 2002-2015 yılları arasında tam 237 bin 200 kişi Vstorm motosikletleri kullanmayı tercih etti ve dünyanın en çok satan modeli olma özelliğini korudu" dedi.Suzuki Genel Müdürü Ümit Karaarslan ise Suzuki motosiklet kullanıcılarını VStorm Kulübü ile birlikte buluşturmaya devam edeceklerini ve yeni modelellerle birlikte dünya turlarına sponsor olduklarını belirterek, "Suzuki Vstorm kulübü üyeleriyle birlikte düzenlediğimiz etkinlikte yeni modellerin tanıtımını yaptık. Suzuki motosikletleri teknoloji, performans, güvenirlik ve yakıt tüketimi açısından çok önemli bir motosiklet. Bu yıl 7 yeni modelle bu pazara giriş yaptık. Bugün Vstorm'un 650'sinin tanıtımını yaptık. Haziran ayından itibaren de diğer yeni modeller gelecek. Ülkemizde motosiklet kullanımı kalite bazda yaygınlaşmaya devam ediyor. Yani kaliteli motosiklet kullanıcısı artıyor. Çünkü insan hayatının önemi, kaliteli sürüş güvenliği çok önemli distribütör olarak biz bunlara çok önem veriyoruz. Şehirleşme ile birlikte motosiklet kullanımıda artarken gördüğünüz gibi motosiklet tutkunlarının bir yaşam haline geliyor" dedi.Karaarslan ve Yücel organizasyona katkısı olanlara plaket vererek teşekkür etti. Toplantıya katılanlar yeni Suzuki Vstorm 650 ABS motosiklet ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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