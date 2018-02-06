Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İdlib' ten acı haber: Bir asker şehit
İdlib' ten acı haber: Bir...
Erzurum’a şehit ateşi düştü
Erzurum’a şehit ateşi düştü
CHP'de PM ve yedek üyeleri belirlendi... İşte yeni PM üyelerinin tam listesi
CHP'nin yeni PM üyelerinin tam...
Afrin'den acı haber: 2 asker şehit 5 yaralı
2 günde 11 Şehit

Suzuki Marin Avrasya Boat Show’da en güçlü deniz motorunu sergileyecek

İstanbul, 6 Şubat () - Suzuki Marin, dünyanın en büyük Boat Show fuarlarından biri olan CNR Avrasya Boat Show’da yeni amiral gemisi Suzuki DF 350A modelini deniz tutkunlarının beğenisine sunmaya hazırlanıyor. Denizcilik alanında dünyanın...

Suzuki Marin Avrasya Boat Show’da en güçlü deniz motorunu sergileyecek

İstanbul, 6 Şubat () - Suzuki Marin, dünyanın en büyük Boat Show fuarlarından biri olan CNR Avrasya Boat Show’da yeni amiral gemisi Suzuki DF 350A modelini deniz tutkunlarının beğenisine sunmaya hazırlanıyor.
Denizcilik alanında dünyanın en büyük ikinci tekne ve yat fuarı olan CNR Avrasya Boat Show, bu yıl 13’üncü kez kapılarını deniz severlere açıyor.
Türkiye’de Doğan Holding çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Suzuki Marin, 10-18 Şubat tarihleri arasında İstanbul Yeşilköy’de düzenlenecek fuarda Türkiye’deki en güçlü ve yenilikçi modelini deniz tutkunlarının beğenisine sunmaya hazırlanıyor.
Dört zamanlı dıştan takma deniz motorlarında bir devrim niteliğinde olan ters dönüşlü çift pervane sistemine sahip Suzuki DF 350A, yüksek performansına rağmen sunduğu düşük yakıt tüketimiyle fuarın en iddialı modelleri arasında yer alıyor. Ayrıca, çift dönüşlü pervane sisteminin yüksek itiş gücü sayesinde hızlı ivmelenmenin yanı sıra teknenin daha kısa mesafede durmasını sağlıyor.
Suzuki DF 350A’da bulunan ters dönüşlü çift pervane teknolojisi, her iki pervanenin farklı yönlerde dönmesini sağlayarak su üzerinde olağanüstü dengeli ve güvenli bir seyir sağlıyor.
350 HP’lik güce sahip olan model, dişli kutusunun gelişmiş tasarımı sayesinde suyun sürtünme direncini en aza indirerek yakıt tüketiminin minimumda kalmasıyla rakiplerinden ayrışıyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314