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Suudi Prens: İran nükleer silah edinirse biz de alırız

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Mart () – Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman, ABD’de verdiği bir ropörtajda Ayetullah Hamaney’i “Hitler”e benzetti ve İran’ın nükleer silah edinmesi halinde Suudi Arabistan’ın da nükleer...

Suudi Prens: İran nükleer silah edinirse biz de alırız

Mahmut Can Emir / İstanbul, 15 Mart () – Suudi Arabistan veliaht prensi Muhammed bin Selman, ABD’de verdiği bir ropörtajda Ayetullah Hamaney’i “Hitler”e benzetti ve İran’ın nükleer silah edinmesi halinde Suudi Arabistan’ın da nükleer silahlar edineceği uyarısı yaptı.
Ülkesinin nükleer silahlanmayı istemediğini belirten Prens Selman, “Ancak İran bir nükleer bomba geliştirirse, biz de geri durmayız” dedi.
İran ruhani lideri Ayetullah Hamaney’i, genişleme politası nedeniyle “Hitler”e benzeten Selman, İran’ın, daha küçük ordusu ve ekonomisiyle, Suudi Arabistan’ın dengi olmaktan uzak olduğunu belirterek, “Avrupa ve pek çok ülke, çok geç olana dek Hitler’in ne kadar tehlikeli olduğunu göremedi. Ben Avrupa’da yaşanan olayların Orta Doğu’da yaşanmasını istemiyorum” dedi.
Veliaht Prens Selman, 2005 yılından beri ABD’de bir ropörtaj veren ilk Suudi lider oldu.

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