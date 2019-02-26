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Suudi Aramco/Nasser: Petrol talebi artacak

Mahmut Can Emir  / İstanbul, 26 Şubat () – Suudi Aramco CEO’Su Amin Nasser, petrol talebinin ciddi ölçüde artacağına inandığını ve öngördüğü talep artışının büyük bir oranla nakliye sektöründen geleceğini söyledi. Petrol endüstrisini...

Suudi Aramco/Nasser: Petrol talebi artacak

Mahmut Can Emir  / İstanbul, 26 Şubat () – Suudi Aramco CEO’Su Amin Nasser, petrol talebinin ciddi ölçüde artacağına inandığını ve öngördüğü talep artışının büyük bir oranla nakliye sektöründen geleceğini söyledi.
Petrol endüstrisini farklı açılardan ele alan Nasser, petrol endüstrisinin sonunun geldiğine ilişkin açıklamaların gerçekler ya da mantıkla desteklenmediğini ve bunların piyasa üzerindeki baskıların bir yansıması olduğunu söyledi.
Nasser ayrıca, petrol talebinin yeni bir zirve yapacağına ilişkin öngörüleri abartılı bulduğunu ekledi.
Petrol fiyatlarındaki Nisan ayı siparişleri için son durum şöyle;
Brent yüzde 0.71 artışla 65.26 dolara, Batı Teksas hafif petrolü yüzde 0.05 artışla 55.51 dolara yükseldi.

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