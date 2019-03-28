Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
TBMM Genel Kurulu toplanamadı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci muhtar adayı
Mimaroba’ya hem kadın hem gazeteci...
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi olamazsınız
Akşener: Birini kötüleyerek kendiniz iyi...
"Büyük Trabzonlular Buluşması" İstanbul'da gerçekleşti
Trabzonlular buluşması AKP seçim buluşmasına...

Suudi Aramco’dan SABIC satınalmasını fonlamak için 10 milyar dolarlık tahvil

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Mart () –  Suudi Arabistan’ın resmi petrol şirketi Suudi Aramco, 69.1 milyar dolarlık Saudi Basic Industries Corp. (SABIC) satınalması için, gelecek haftadan itibaren 10 milyar dolar değerinde tahvili piyasaya süreceğini...

Suudi Aramco’dan SABIC satınalmasını fonlamak için 10 milyar dolarlık tahvil

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Mart () –  Suudi Arabistan’ın resmi petrol şirketi Suudi Aramco, 69.1 milyar dolarlık Saudi Basic Industries Corp. (SABIC) satınalması için, gelecek haftadan itibaren 10 milyar dolar değerinde tahvili piyasaya süreceğini duyurdu.
Söz konusu tahvil, dünyanın en büyük petrol şirketi olan Suudi Aramco’nun piyasa süreceği ilk tahvil olacak ve SABIC satın alması için ön ödeme olarak kullanılacak, ödemenin geri kalanı ise vadeli olarak ödenecek.
Piyasaya sürülecek tahvilller, Suudi Aramco Yönetim Kurulu Başkanı Khalid al-Falih’in tahvillerin piyasa sürülmesi öncesinde şirketin petrol ve gaz stokları ile finansal durumunun açıklanacağını söylemesiyle, şirketin finansal durumu hakkında bilgi sağlayacak.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner336

banner328