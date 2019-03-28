Suudi Aramco’dan SABIC satınalmasını fonlamak için 10 milyar dolarlık tahvil

Mahmut Can Emir / İstanbul, 28 Mart () – Suudi Arabistan’ın resmi petrol şirketi Suudi Aramco, 69.1 milyar dolarlık Saudi Basic Industries Corp. (SABIC) satınalması için, gelecek haftadan itibaren 10 milyar dolar değerinde tahvili piyasaya süreceğini duyurdu.

Söz konusu tahvil, dünyanın en büyük petrol şirketi olan Suudi Aramco’nun piyasa süreceği ilk tahvil olacak ve SABIC satın alması için ön ödeme olarak kullanılacak, ödemenin geri kalanı ise vadeli olarak ödenecek.

Piyasaya sürülecek tahvilller, Suudi Aramco Yönetim Kurulu Başkanı Khalid al-Falih’in tahvillerin piyasa sürülmesi öncesinde şirketin petrol ve gaz stokları ile finansal durumunun açıklanacağını söylemesiyle, şirketin finansal durumu hakkında bilgi sağlayacak.