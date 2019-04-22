Suudi Arabistan’dan petrol piyasalarını dengeleme sözü

Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Nisan () – Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih, ABD’nin İran’ın petrol ihracatına yönelik yaptırımları ilew ilgili muafiyetlerin 1 Mayıs tarihinde sona ermesiyle ülkesinin petrol piyasalarında oluşacak açığı telafi etmek için petrol üretimini artıracağını söyledi.
al-Falih yaptığı açıklamada, “Suudi Arabistan, üretici ortaklarıyla işbirliği yaparak, küresel petrol piyasalarınında bir dengesizlik olmaması adına piyasaya yeterli miktarda petrol sürüldüğünden emin olacak” dedi.
Mahmut Can Emir / İstanbul, 22 Nisan () – Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih, ABD’nin İran’ın petrol ihracatına yönelik yaptırımları ilew ilgili muafiyetlerin 1 Mayıs tarihinde sona ermesiyle ülkesinin petrol piyasalarında oluşacak açığı telafi etmek için petrol üretimini artıracağını söyledi.