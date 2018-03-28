Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonla görüştü 
Erdoğan, Putin ile telefonla görüştü 
Çorum'da otobüs kazası: 2 ölü, 33 yaralı
Çorumda otobüs kazası: 2 ölü,...
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Afrin'de 2 asker şehit oldu
Benzine gece yarısı 12 kuruş zam geliyor
Benzine gece yarısı 12 kuruş...

Suudi Arabistan ve SoftBank’tan 200 milyar dolarlık güneş enerjisi projesi

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Mart () – Küresel petrol devi Suudi Arabistan ve Japonya merkezli SoftBank, 200 milyar dolarlık güneş enerjisi projesine yatırım yapacağını duyurdular. Projenin hedefi 2030 yılına kadar güneş enerjisinden 200 gigawatt...

Suudi Arabistan ve SoftBank’tan 200 milyar dolarlık güneş enerjisi projesi

Hilal Sarı / İstanbul, 28 Mart () – Küresel petrol devi Suudi Arabistan ve Japonya merkezli SoftBank, 200 milyar dolarlık güneş enerjisi projesine yatırım yapacağını duyurdular. Projenin hedefi 2030 yılına kadar güneş enerjisinden 200 gigawatt elektrik üretimi gerçekleştirmek.

New York’da düzenlenen bir basın toplantısıyla duyurulan projede üretilecek olan 200 gigawatt kapasitenin Suudi Arabistan geneline yayılacağı duyuruldu. İlk iki solar parkın 7.2 gigawatt elektrik üreteceği, inşasına bu yıl başlanacağı ve elektrik üretmeye 2019 yılında başlayacağı belirtildi.

SoftBank CEO’su Masayoshi Son ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman, SoftBank Vision Fund ve Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu arasında bir memorandum imzaladı.

SoftBank CEO’su Son, projenin çok büyük olduğunu ve Suudi Arabistan krallığında yerel bir güneş enerjisi ekipman imalat sektörü yaratılmasını destekleyeceğini söyledi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314