Suudi Arabistan: Rusya'yı OPEC'e gözlemci olarak katılmaya çağırdık

İstanbul, 25 Haziran () - Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) olarak, Rusya'yı petrol karteline gözlemci olarak katılmaya davet ettiklerini açıkladı.

Gazetecilere, "Rusya'yı bize gözlemci olarak katılmaya çağırdık" diye konuşan Falih, "Bunu değerlendireceklerine inanıyoruz" dedi.

Falih, tüm OPEC üyelerinin Rusya'nın katılımını memnuniyetle karşılayacaklarını da vurguladı.

