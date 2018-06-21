Suudi Arabistan petrol üretiminin artırılmasını istiyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Haziran () – Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) lider ülkesi Suudi Arabistan, 14 üye ülkeye petrol üretiminin bu hafta günlük bir milyon varile çıkarılması için baskı yaptığı öne sürüldü.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih, 2018’in ikinci yarısında dünya genelinde büyük bir petrol açığına maruz kalınacağını, bu sebeple piyasada tıkanma yaşanmaması için OPEC’in petrol üretimini arttırma yolunda adımlar atması gerektiğini söyledi.

Avusturya başkenti Viyana’da konuşan al-Falih, “Üretimi arttıracağız ve başlangıç olarak günlük bir milyon varil iyi görünüyor” dedi.

CNBC’de yer alan habere göre, çeşitli OPEC üyelerinin üretimi verimli bir şekilde arttırmasının zor olacağı, bu sebeple söz konusu üretim artışının Suudi Arabistan öngörüsünün üçte ikisi kadar gerçekleşebileceği yer aldı.

