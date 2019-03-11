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Suudi Arabistan: OPEC+ kısıntısı Nisan'da görüşülmeyecek

İstanbul, 11 Mart () - Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve üye olmayan ülkelerin petrol kısıntısına ilişkin kararın görüşülmesi için Nisan toplantısının erken olduğunu söyledi...

Suudi Arabistan: OPEC+ kısıntısı Nisan'da görüşülmeyecek

İstanbul, 11 Mart () - Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve üye olmayan ülkelerin petrol kısıntısına ilişkin kararın görüşülmesi için Nisan toplantısının erken olduğunu söyledi ve Haziran'a işaret etti.
OPEC ve Rusya öncülüğündeki OPEC üyesi olmayan üreticilerin oluşturduğu OPEC+ üyeleri 17-18 Nisan'da Viyana'da bir araya gelecekler ve üretim kısıntısı anlaşmasının uygulamaya geçirilmesinde gelinen noktayı gözden geçirecekler.
Falih, Yeni Delhi'de Hindistan Petrol Bakanı Dharmendra Pradhan ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, OPEC+'nın petrol üretim politikalarının değişmesi için Nisan ayındaki toplantının çok erken olacağını vurguladı.
Falih'e göre, üretim kısıntısı anlaşmasının devam edip etmeyeceğine ise 25-26 Haziran'da yapılacak toplantıda karar verilecek.
Falih, küresel petrol talebinin bu yıl 1.5 milyon varil artmasını beklediklerini, Çin'in talebinin 11 milyon varil/gün düzeyini aşağının tahmin edildiğini ekledi.

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