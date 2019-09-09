Suudi Arabistan & Irak : OPEC+ petrol üretim anlaşmasına bağlıyız

Suudi Arabistan ve Irak ayrı ayrı yaptıkları açıklamalarda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) Rusya ve diğer OPEC dışı üreticiler ile birlikte oluşturduğu "OPEC+" grubunun "üretim kısıntısı" anlaşmalarına bağlı olduklarını duyurdular.

Irak Petrol Bakanı Thamer Ghadhban yaptığı açıklamada, OPEC+ petrol üretim kısıntısı anlaşmasına bağlı olduklarını ve bölgesel Kürt yönetimi de petrol ihracatları konusunda bir anlaşmaya varmayı umduklarını söyledi.

Ghadhban, Irak'ın cari OPEC üretim kotaları çerçevesinde üretimini kısmaya önümüzdeki günlerde başlayacağını ve yurtiçindeki rafinerlerde bakım çalışmalarının başlamasının yardımı ile petrol üretimin özellikle Ekim ayında kısılacağını vurguladı.

Suudi Arabistan, Prens Abdulaziz bir Salman'ın yeni Enerji Bakanı olarak atanmasının ardından yaptığı açıklamada, OPEC öncülüğündeki üretim kısıntısı anlaşmasının devam edeceğini duyurdu. Prens Abdulaziz, enerji portföyününü yönetimi için iktidardaki Suud ailesi içinden seçilen ilk isim oldu.

Suudi bir yetkili yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'ın petrol veya OPEC politikasında değişiklik yok. Prens Abdulaziz OPEC ve OPEC dışı üreticiler ile işbirliğini güçlendirmek üzerinde çalışacak" diye konuştu.

