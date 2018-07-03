Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
FLAŞ
Son dakika... 36 terörist etkisiz...
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
Kanada'dan ABD'ye vergi misillemesi
flaş... TSK'da operasyon... Ankara merkezli 18 ilde 68 gözaltı kararı
TSK'da operasyon... 68 gözaltı kararı
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir
Erken ergenliğin arkasında obezite olabilir

Suudi Arabistan'daki 4'üncü mağazasını Medine'de açtı

SUUDİ Arabistan’da Mekke, Cidde ve Başkent Riyad olmak üzere 3 mağazası bulunan İlka Şekerleme, 4'üncü şubesini de Medine’de hizmet açtı. Bursa’nın yerel lezzeti Kestane şekerini dünyaya tanıtan İlka Şekerleme, Ortadoğu ülkelerindeki...

Suudi Arabistan'daki 4'üncü mağazasını Medine'de açtı
SUUDİ Arabistan’da Mekke, Cidde ve Başkent Riyad olmak üzere 3 mağazası bulunan İlka Şekerleme, 4'üncü şubesini de Medine’de hizmet açtı.
Bursa’nın yerel lezzeti Kestane şekerini dünyaya tanıtan İlka Şekerleme, Ortadoğu ülkelerindeki pazar payını büyütüyor. Türkiye ve Ortadoğu pazarına Kardelen ve Yaylacık markaları ile kestane şekeri satan İlka Şekerleme’nin Medine şubesinin açılışına ilgi yüksek oldu. Suudi Arabistan’ın sosyal medya fenomenlerinin canlı yayınladığı açılış törenine İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir, firmanın Suudi Arabistanlı ortakları Mohammad Nizar Fageha, Belal Nizar Fageha, Asim Gashlan ve çok sayıda davetli katıldı.
İlka Şekerleme Genel Müdürü Mümin Akgün, Suudi Arabistan’da dördüncü mağazalarını açtıklarını belirterek, Bursa’nın yerel lezzetini dünya pazarlarına sunmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Kestane Şekeri’ni tüm dünyaya tanıtmak için sağlam adımlarla yollarına devam ettiklerini kaydeden Akgün, “Türkiye’deki mağazalarımızla aynı konsepte düzenlediğimiz yurt dışı mağazalarımızda da lezzet ve kaliteyi bir arada sunarak müşteri memnuniyetini ön plana alıyoruz. Ürünümüzü hem tanınmış bir marka haline getirmek için çaba harcıyoruz, hem de ihracat ile Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyoruz” dedi.
İlka Şekerleme Ticaret Müdürü Deniz Utku Özdemir de Avrupa ve Amerika pazarına Cardelion, Ortadoğu ve Türkiye pazarına da Kardelen markası ile kestane şekeri sattıklarını, Türkiye’de ayrıca Yaylacık Markası ile de pazara ürün sunduklarını söyledi. Markalarının lezzet bakımından birbirinden farklı olmadığının altın çizen Özdemir, “Ortadoğu’da Türk firmaları yeterince etkin değil. Pazarın hâkimi Avrupalı firmalar. Biz bu pazarın değerlendirebilecek potansiyeli olduğunu inandığımız için yatırım yapıyoruz. Ortadoğu’daki diğer ülkelerde de mağaza açarak pazar payımızı daha da büyütmek istiyoruz” diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325