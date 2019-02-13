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Sürücüsüz kamyon teknolojileri şirketi TuSimple değeri 1 milyar dolara ulaştı

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Şubat () – Çin merkezli teknoloji şirketi Sina Corp’un, Çin merkezli otomasyon teknolojileri şirketi TuSimple Llc’ye fonlamaların son ayağında yaptığı 95 milyon dolarlık yatırımla TuSimple değeri 1 milyar...

Sürücüsüz kamyon teknolojileri şirketi TuSimple değeri 1 milyar dolara ulaştı

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Şubat () – Çin merkezli teknoloji şirketi Sina Corp’un, Çin merkezli otomasyon teknolojileri şirketi TuSimple Llc’ye fonlamaların son ayağında yaptığı 95 milyon dolarlık yatırımla TuSimple değeri 1 milyar dolara ulaştı.
Sürücüsüz ağır araçlar için otonom çözümler hizmeti sunan ve 11 kamyonu barındıran bir filoyu işleten TuSimple startupı, unicorn girişim unvanına sahip olurken, söz konusu filodaki araç sayısını 50’ye çıkarmayı planladığını duyurdu.
Ana merkezi Pekin’de olan startup, geçen sene ABD’nin Arizona eyaletine kurduğu üretim tesisine üç ila beş arası teslimat yapıyor. Nvidia Corp’un da desteklediği TuSimple, Paccar Inc’nin yönetimi altında olan Peterbilt Motors Corp’un üretimini yaptığı araçların yönetimi konusunda hizmet veriyor. Aynı zamanda Shaanxi Automobile Group Co. ile de işbirliği bulunan startupın, bir liman projesiyle otonom traktörler oluşturma planlarının da olduğu belirtildi.
Söz konusu sürücüsüz araç teknolojisinin neredeyse bütün işlemlerini otonom olarak yaptığına işaret eden dördüncü seviyede olduğu vurgulanırken, TuSimple’ın ayrıca Kaliforniya eyaletindeki San Diego kentinde de bir araştırma merkezi bulunuyor.
 

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