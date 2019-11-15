"Sürücüsüz araçlar sigorta sektöründe primleri düşürecek"

İspanyol Mapfre Asistencia’nın Türkiye ofisi olarak hizmetlerine devam eden Tur Assist’in Genel Müdürü Nevra Yener, sürücüsüz araçların hasarları aşağıya çekeceğini, bu gelişmenin de sigorta primlerinin ucuzlamasına yol açacağını söyledi.

Tüm dünyada sigorta ve asistans sektörünü etkileyen önemli trendler hakkında bilgiler veren Yener, “Bu trendlerden ilkini teknolojinin gelişmesi ile birlikte geleneksel risklerin şekil değiştirmesi oluşturuyor. Teknolojik olarak daha gelişmiş, güvenliği yüksek araçlar, hatta sürücüsüz araçlar sektörde hasar frekanslarını aşağıya çekecek. Bu da doğal olarak primlerin de ucuzlamasına yol açacak. Değişimle birlikte geleneksel riskler ve bu riskleri kapsayan geleneksel ürünlerin gelirlerinde de düşüş olacak” dedi ve ekledi:

"Y ve Z kuşaklarının da sigorta alıcısı olmasıyla müşterilerin beklentileri de değişecek. Sektörü etkilemeye başlayan üçüncü konu ise hiç şüphesiz ki ‘dijitalleşme’. Bunun gerisinde kalan şirketler ciddi gelir kaybına uğrayacak.

"Dünyada artık, sigorta ve asistans şirketleri söz konusu trendlerin etkisiyle geleneksel yapılardan, müşterinin hayatına katma değer sağlayan yapılara doğru dönüşüyor.

"Sigorta ve asistans şirketleri, sigortalıların hayatlarında sadece poliçe yenileme, prim tahsilatı, hasar yönetimde ve geri planda değil, çok daha ön planda olabilme fırsatı yakalayacak."