Suriyeliler için dil ve iş fırsatı

İZMİR İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nde, İzmir Valiliği, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilciliği ve diğer proje paydaşlarının katılmıyla, 'Tekstil Makineleri Operatörlüğü Eğitim ve Uyum Merkezi' projesinin imza töreni yapıldı. Projeyle, Türkçe bilmeyen ve işşiz olan Suriyeli sığınmacıların sıkıntılarının aşılması hedefleniyor.

İzmir Valiliği, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği (İESOB), İzmir Gömlek Triko ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile Egedeniz Tekstil A.Ş.'nin, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin desteğiyle hayata geçirdiği 'Tekstil Makineleri Operatörlüğü Eğitim ve Uyum Merkezi'nin, Suriyeliler için hem yeni bir iş kapısı olması, hem de Türkçe öğreniminde kolaylık sağlanması hedefleniyor. Bugün yapılan proje imza törenine, İzmir Vali Yardımcısı Cemil Özgür Öneği, İl Göç İdaresi Müdürü Funda Kılıç Doğan, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Katharina Lumpp, İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu'nun yanı sıra, diğer proje paydaşlarının temsilcileri katıldı.

Projeyle, erkek gömleği dikimi üzerine 232 saatlik kurs verilecek Suriyeliler, gelişimlerine göre tekstil sektörünün çeşitli kademelerinde görev alabilecek. Projeye, geçici koruma kapsamında İzmir'de ikamet eden, 18 yaşını doldurmuş ve okuma yazma bilen Suriyeliler ile Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları katılabilecek. Ayrıca, 136 saat A1 seviyesinde Türkçe kursu da verilecek ve başarılı olanlar Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme sertifikası alacak.

İmza töreninde konuşan İzmir Vali Yardımcısı Cemil Özgür Öneği, "Ülkelerinde yaşanan iç savaş nedeniyle memleketlerinden kaçıp ülkemize sığınan ve İzmir'de misafir ettiğimiz Suriyelilerin sosyal entegrasyonunu sağlamak için düzenlenen bu güzel projenin finansmanı Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Avrupa Birliği tarafından sağlanmakta, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından da koordine edilmektedir. Ben bu projenin hayata geçirilmisinde emeği olan kuruluşlarımıza teşekkür ediyor ve hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Temsilcisi Katharina Lumpp, Türkiye'nin cömert halkına teşekkür etmek istediğini belirkerek, "Türkiye, topraklarına sığınan mülteci ve sığınmacıların ihtiyaçlarına cevap verme konusundaki geleneğiyle uzun süredir ön plana çıktı. Mültecilerin eğitim, sağlık ve ekonomi alanındaki ihtiyaçlarına karşılık verecek, önemli bir proje. Mültecilerin üretken birer birey olmaları ve ortak paydaya katkı sağlamaları hususunda önemli bir katkı sağlayacak" dedi.



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