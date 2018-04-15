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Suriyeli sığınmacılar için Ethereum temelli blok zinciri teknolojisi

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Nisan () – Suriye’deki savaştan kaçan sığınmacıların kişisel bilgi ve verilerinin korunması amacıyla oluşturulan Ethereum temelli blok zinciri teknolojisi uygulamaya konuldu. Birleşmiş Milletler Dünya Gıda...

Suriyeli sığınmacılar için Ethereum temelli blok zinciri teknolojisi

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Nisan () – Suriye’deki savaştan kaçan sığınmacıların kişisel bilgi ve verilerinin korunması amacıyla oluşturulan Ethereum temelli blok zinciri teknolojisi uygulamaya konuldu.
Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Örgütü (WFP) ve örgütün çeşitli endüstri ortaklarıyla bir süredir geliştirilmekte olan, Ethereum temelli olmak üzere kurulan ve ödemelerin blok zinciri üzerinden yapılmasını sağlayan Building Blocks isimli Ethereum çatallanması, Suriye’deki çatışmalardan kaçarak Ürdün’e giden sığınmacılar tarafından kullanılmaya başlandı.
MIT Technology Review dergisi tarafından tanıtılan proje kapsamında Ürdün’de yer alan Azrak sığınmacı kampındaki binlerce Suriyeli “Ethereum temelli bir blok zinciri çatallanması” projesi dâhilinde kendilerine WFP tarafından sağlanan maddi destek yardımıyla, ödemelerini blok zinciri teknolojisiyle gerçekleştiriyor.
Dergide verilen örnekte bir sığınmacının alışverişini yapmaya gittiği yerel bir Ürdün marketinde ödemelerini adı “EyePay” olan ve sığınmacının gözlerinin kendisini tanıtmasında yardım eden bir “selfie” ile yapabildiği de belirtildi.

 

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