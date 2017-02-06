Suriyeli mühendis incir ihracatçısı oldu, 45 kişiye iş verdi

SURİYE'deki iç savaştan kaçarak 6 yıl önce Türkiye'ye gelen İnşaat Mühendisi Khaled Sanna (55), yerleştiği Aydın'da iki damadıyla 7 ay önce kiraladıkları bir tesisle yurt dışına kuru incir ve kayısı ihraç etmeye başladı.



Suriyeli İnşaat Mühendisi Khaled Sanna, 2011 yılında ailesi ve akrabalarıyla ülkesindeki iç savaştan kaçıp İdlib şehrinden Türkiye'ye geldi. İlk olarak İstanbul'a yerleşen Sanna ve beraberindeki yakınları, geçimlerini sağlayabilmek için çeşitli işlerle uğraştı. İnşaat mühendisi olmasına rağmen mesleğini yapmayıp, ülkesinde incir ihraacatı ile uğraşan Sanna, geçen yıl Türkiye'de incir üretiminin merkezi olan Aydın'a geldi. Sanna, buradaki incelemelerinin ardından Aydın'a yerleşmeye karar verdi. İstanbul'daki yakınlarıyla birlikte Aydın'ın İncirliova İlçesi'ne gelen Sanna, damatları Bilgisayar Mühendisi Faez Abadi (28) ve Ziraat Mühendisi Firas Manla Ali (25) ile buradaki bin metrekare büyüklüğündeki bir incir işletmesini yıllık 80 bin lira verip, kiraladı. 6'sı Suriyeli toplam 45 kişiye iş veren Sanna, Arap ülkelerine kuru incir ve kayısı ihraç etmeye başladı.



İÇ PİYASAYA SATMIYORLAR



Kayınpeder ve iki damadı, isimlerinin baş harfinden esinlenerek kurdukları şirkete 'FKF Limited Şirketi' adını verdi. Üretici ve tüccarlardan aldıkları kayısı ve incirleri tesislerinde işlediklerini belirten şirketin ortaklarından Faez Abadi şunları söyledi:

"Daha sonra 200 gram, 500 gram ve 1 kiloluk olarak paketleyip, Suudi Arabistan, İran, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri'ne kendi markamız olan 'AYparadise' adı ile ihraç ediyoruz. İç piyasaya satışımız yok. Yeni olduğumuz için henüz Avrupa'ya açılamadık."



'SAVAŞ SONA ERERSE ÜLKEMİZE DÖNECEĞİZ'



Dünyanın en iyi incirinin yetiştiği Aydın'da olmaktan mutlu olduklarını da belirten Abadi sözlerini şöyle sürdürdü:

"Suriye'de de incir var ancak bu kadar kaliteli değil. Burada işlerimiz şimdilik iyi. Daha da iyi olacağını düşünüyoruz. Kayınpederim bu işi iyi biliyor. Suriye'de incir ticaretiyle uğraşırken en iyi işadamı olarak ticari belge aldı. Tesisi, hiçbir yardım almadan tamamen kendi öz sermayemiz ile kurduk. Kimseden bir şefkat ve yardım beklemiyoruz. Tek isteğimiz, çalışarak yaşamımızı sürdürmek. Savaş sona ererse, birgün mutlaka ülkemize döneceğiz. Ülkemizin genç nüfusu içinde gerçekten çok zeki insanlar var."



'BAŞLANGIÇTA ZORLUK ÇEKTİK'



İşe ilk başladıklarında bir takım zorluklar yaşadıklarını ancak bunu artık aştıklarını da belirten Abadi, "Yabancı olduğumuz için insanlaR başlangıçta bizden çekindi, korktu. Yabancı bir yerde olduğumuz için kuru incir ve kayısı alım-satımında güçlük çektik. Başlangıçta üreticiler bize mahsülünü vermek istemedi. Ancak, sonraları alıştılar. 7 aydır canla başla, işimizin başında çalışıyoruz. Emeklerimizin boşa çıkmayacağını düşünüyoruz" diye konuştu.





