Suriyeli iş insanları Şanlıurfa’da 10 fabrika kuracak

ÜLKELERİNDEKİ iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan Suriyeli iş insanları, Şanlıurfa’da 80 milyon yatırımla bin 540 kişinin istihdam edeceği 10 fabrikayı açmak için Vali Abdullah Erin başkanlığında protokol imzaladı.

Türkiye'de en fazla Suriyeli sığınmacıların yaşadığı kentlerin başında yer alan Şanlıurfa'da Organize Sanayi Bölgesinde ayakkabı, plastik ambalaj, inşaat malzemeleri, triko, tekstil ve geri dönüşüm gibi farklı alanlarda 10 ayrı fabrika kurmayı amaçlayan Suriyeli iş insanları ve Girişimciler Derneği (SİAD) ile Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü arasında düzenlenen arsa tahsis protokolü, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin tarafından imzalandı. Şanlıurfa Valiliği toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Vali Yardımcısı Ufuk Akıl, Şanlıurfa OSB Müdürü Yunus Emre Aksu ve Gaziantep SİAD Yönetim Kurulu Başkanı Khaled Bablli ile dernek üyesi işadamları katıldı.

Suriyeli işadamları tarafından Şanlıurfa’da yapılacak olan fabrikalar için çok mutlu olduğunu ifade eden Vali Abdullah Erin şunları söyledi:

"Bu, ticari iş olmakla birlikte hem Suriyeli kardeşlerimize hem de Şanlıurfalı insanlarımıza hem istihdam hem de üretim anlamında büyük katkısı olacak büyük bir girişim ve yatırımdır. Her zaman Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, Suriyeli kardeşlerimizin içinde bulundukları durumu gönülden ve kalben hissediyoruz ve yaşıyoruz. O kardeşlerimizin tamamının kendilerini güven içinde hissedeceği güne kadar hiçbir zaman bu azalmadı ve azalmayacak. Suriyeli kardeşlerimize her zaman gönlümüzü ve kapılarımızı açtık. Bunu yapmanın maliyeti hiçbir zaman gündemimizde olmadı. Çünkü biliyoruz ki bütün hazineler Cenab-ı Allah’ındır, Allah için yapılacak işlerin karşılığını da verecek olan O’dur. Keşke daha fazlasını yapabilsek, daha fazla sahip çıkabilsek."

Protokol imza töreninde konuşan Gaziantep SİAD Yönetim Kurulu Başkanı Khaled Bablli ise altı ay önce görüştükleri konuyu bugün gerçeğe dönüştüren protokolü imzalama aşamasına geldiklerini ifade ederek, “Siz size düşeni yaptınız, bizlere gönüllerinizi ve kapılarınızı açtınız. Biz de üzerimize düşeni yapacağız” diyerek Vali Erin’e, Vali Yardımcısı Ufuk Akıl’a, OSB Müdürü Yunus Emre Aksu’ya ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmalar ve protokol imzasının ardından, OSB Arsa Tahsis Belgesi Vali Erin tarafından Gaziantep SİAD Başkanı Khaled Bablli’ye verildi.

80 MİLYON TL YATIRIM, BİN 540 İSTİHDAM

Suriyeli İşadamları ve Girişimciler Derneği (SİAD) üyesi müteşebbisler, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesinde yatırım yapmak amacıyla 150 bin metrekarelik arsa talebinde bulunmuşlar ve 207 bin 500 TL başvuru bedelini OSB Müdürlüğü hesabına yatırmışlardı. OSB Müteşebbis Heyeti yapılan başvurunun uygun olduğuna kanaat getirerek, Gaziantep SİAD’ın talebini değerlendirmeye koydu. Alınan karar doğrultusunda Şanlıurfa OSB’de ilave alan batı kısmında yer alan ve toplamı yaklaşık 150 bin metrekare olan 110 ada 7-8-9-10 nolu parseller ile 111 ada 2-3 ve 4 nolu parsellerin Gaziantep SİAD üyeleri için tevhid ve ifraz işlemleri başlatıldı. Yapılacak tevhid ve ifraz işlemleri sonucu 3 bin metrekare ile 10 bin metrekare büyüklüklerde toplam 20 adet parsel oluşturulacak. Tahsis edilen arsa altyapı bedeli karşılığı Gaziantep SİAD, arsa tahsis sözleşmesinin imzalanmasını müteakip 4 milyon 497 bin 778 TL bedelin yüzde 15’ini peşin, kalan kısmını ise üç yıl içinde Şanlıurfa Organize Sanayi Bölge hesabına ödeyecek. Gaziantep SİAD üyesi on yatırımcı şirketin Şanlıurfa’da yapacağı toplam yatırım tutarı 80 milyon TL’yi bulacak. Ayakkabı imalatı sektöründe 3, inşaat malzemeleri sektöründe 1, poşet üretimi 1, triko üretimi 1, plastik ambalaj 2, tekstil 1 ve geri dönüşüm 1 olmak üzere 10 ayrı yatırımda 1540 kişi istihdam edilecek.



