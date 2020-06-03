Sur Yapı’dan yeni konut kredi paketine %20 indirim desteği

Kampanya dahilinde kişi başına verilecek kredi miktarı İstanbul projelerinde azami 750 bin TL olacak. Yüzde 20 indirimle satışa sunulan dairelerde yüzde 20 peşinat uygulanacak ve 80’lik kısma ise 180 aya varan yüzde 0.64 vade oranıyla kredi kullandırılıp, ilk 12 ay taksit ödenmeyecek.

Antalya Projesi’nde ise kişi başına verilecek kredi miktarı azami 500 bin TL olacak. Yüzde 10 indirimle satışa sunulan dairelerde yüzde 10 peşinat uygulanacak ve kalan yüzde 90’lık kısım ise 0.64 faiz uygulanarak 180 ay vade ile taksitlendirilecek. Kampanya kapsamında ilk 12 ay taksit ödemesiz olacak.

Kamu bankalarının yeni destek paketi kapsamında konut kredi faizlerini düşürmesiyle gayrimenkul sektörü yeniden hareketlenmeye başlıyor. Kampanyaya Sur Yapı, İstanbul’un iki yakasında, 10 ilçede birbirinden farklı konseptlerden oluşan 13 konut projesi ve Avrupa’nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Antalya Projesi ile destek oluyor. Sur Yapı vatandaşlara tasarruflarına dokunmadan bir yıl sonra ödemeye başlayacakları cazip fırsatlar sunuyor.

Evini seç taksitleri 13. ayda ödemeye başla

Kampanya kapsamında İstanbul ve Antalya’daki projelerden evini beğenenler, uygun vade oranıyla ve 13. Ayda başlayan kredi ödemeleriyle ev sahibi olabiliyor.

İstanbul’da teslime hazır projeler de kampanya kapsamında

İstanbul’un iki yakasındaki 13 konut projesinde ilk sene taksitsiz ve ara ödemesiz ev sahibi olacak konut alıcıları, kamu bankaları tarafından açıklanan yeni destek kredisi ile evini alıp taksitleri ödemeye tam bir yıl sonra başlıyor. Açıklanan paket kapsamında İstanbul projelerinde kişi başına verilecek kredi miktarı azami 750 bin TL olarak uygulanacak. Yüzde 20 indirimle satışa sunulan tüm İstanbul projelerinde, yüzde 20 peşinat dahilinde ilk 12 ay ödeme yapılmayacak. 13’üncü aydan itibaren kalan yüzde 80’lik kısma ise yüzde 0.64 faizle 180 ay vade uygulanacak. Örneğin; Sultanbeyli’de bulunan ve hemen taşınmaya müsait Gölbahçe Evleri projemizde 150 m² 3+1 bir daire için liste fiyatı üzerinden yüzde 20 indirim uyguluyoruz. Liste fiyatı 900 bin TL olan daire indirim sonrasında 720 bin TL’ye gelmiş oluyor. Bu fiyat üzerinden yüzde 20 peşinat alıyoruz. Kalan yüzde 80 lik kısım için ise ilk 12 ay taksit ödemeksizin, kalan aylarda ise aylık 7.733 TL sabit taksit ödeyerek ev sahibi olma fırsatı sunuyoruz.



Kampanya kapsamındaki İstanbul projeleri şöyle:

İstanbul Avrupa yakasında yer alan Bahçeyaka Ispartakule, Topkapı Evleri, Tempo City, Mirage Rezidans.



İstanbul Anadolu yakasında yer alan Sancaktepe Lavender, YeşilMavi Maltepe, Muhit Sancaktepe, Excellence Koşuyolu, Şehir Konakları, Gölbahçe Evleri, İlkbahar, Tilia ve Exen İstanbul.

Sur Yapı’dan hemen taşınmaya uygun evlerde büyük fırsat!

Sur Yapı’nın İstanbul Sancaktepe’de yer alan; lavanta bahçeleriyle donatılmış geniş mutfaklı ferah dairelere açılan Lavender Projesi ve suyun dinginleştirici etkisiyle doğayla iç içe, temiz hava soluma imkanı sunan Gölbahçe Projesi; Sultanbeyli’de sosyal alanları ve doğayla iç içe havasıyla İlkbahar Projesi; Güneşli’de yer alan, etrafında beş yıldızlı otellerin, kolej ve üniversitelerin, özel hastanelerin yer aldığı Mirage Rezidans gibi bitmiş projelerinde de büyük avantajlar ve hemen taşınma imkanı söz konusu. Kampanya kapsamında bu projelerde yüzde 20 indirim uygulanacak ve yüzde 20‘lik peşinat sonrasında kalan yüzde 80’lik kısma ise 180 aya varan yüzde 0.64 vade oranıyla kredi kullandırılıp, ilk 12 ay taksit ödenmeyecek.

Sur Yapı Antalya Projesi de kampanyaya dahil

Kepez-Santral bölgesinde 8 milyar TL yatırımla hayata geçirilen, Avrupa’nın en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Antalya projesinde de ilk sene taksitsiz, ara ödemesiz bir fırsat sunuluyor. Antalya projesi için uygulanacak ödeme planında ise kişi başına verilecek kredi miktarı azami 500 bin TL olacak. Yüzde 10 indirimle satışa sunulan dairelerde yüzde 10 peşinat uygulanacak ve ilk 12 ay ödemesiz olacak. Kalan yüzde 90’lık kısım ise 0.64 vade uygulanarak 180 ay sabit taksitlendirilecek. Örneğin; Antalya Projesi’nin Sur Cadde etabında 60 m² 1+1 bir dairenin liste fiyatı 236 bin TL’dir. Liste fiyatı üzerinden yapılan %10 indirim sonrasında daire 212.400 TL’ye gelmektedir. Kampanya kapsamında öncelikle 21.240 TL peşinat alınmakta (ev bedelinin yüzde 10 luk kısmı), kalan tutar ise ilk 12 ay taksit ödemeksizin 13. Aydan itibaren aylık 1.948 TL dir.

Sur Yapı Antalya’da Park Etabında HEMEN TESLİM avantajı bulunan evler için de kampanya aynı koşullarla geçerli olacak.

Vade farksız Sur Yapı bünyesinde ödeme planları da kampanya kapsamında

Kampanya kapsamında tamamı peşin ödemelerde kredili planda olduğu gibi İstanbul projelerinde % 20, Sur Yapı Antalya projesinde %10 indirim uygulanacak.

Gerek İstanbul Gerek Antalya projelerinde vade farksız ödeme seçenekleri de kampanyaya dahil edildi. İstanbul projelerinde %35 peşinat 6. 12. ve 24. aylarda %10 vade farksız ara ödeme ve kalan tutar için 48 ay vade farksız taksit imkanı ile liste fiyatları üzerinden %10 indirim uygulanacak.

Antalya projesinde de yine %35 peşinat 6. 12. ve 24.aylarda %10 vade farksız ara ödeme ve kalan tutar için 48 ay vade farksız taksit imkanı sunulacak.

“Kampanya pandemi sonrasında sektörümüzü canlandıracak”

Kampanyanın hem oturumcuya hem de yatırımcıya moral vereceğini belirten Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Z. Altan Elmas, “Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid -19 salgınıyla geçirdiğimiz süreçte tüm sektörlerde olduğu gibi gayrimenkul sektörümüz de olumsuz etkilendi. Pandemi süreci hem sağlık hem de ekonomi açısından bu zamana kadar insanlığın hiç deneyimlemediği bir süreç haline geldi. Hem hükümetimiz hem de Sağlık Bakanlığımız bu pandemi sürecini dünyada en iyi yöneten ülkelerden birisi oldu şüphesiz. Çok erken ve ciddi tedbirlerle sağlık konusunda son derece başarılı bir yönetim sergilenmiş oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Bakanlarımıza, bütün emeği geçen sağlık teşkilatımıza herkese minnettarız bu anlamda. Ekonomi yönetimimizin de pandemi sürecinde aldığı hızlı tedbirlerle birlikte krize izin vermeden geçirmemiz sağlandı. Şimdi de ekonomiyi tekrar hızlandıracak tedbirler hızlıca alınıyor.

Bu süreçle birlikte genel ekonominin tamamında aşağı yukarı 3 aylık bir durma hali oldu tabi. Bu bizim sektörümüze de tam manasıyla yansımış vaziyette. Yani inşaatların durması, satışın durması, satış ofislerinin, merkez ofislerinin ve birçok fonksiyonun kapanmış olması 3 aydır ciddi bir duraksama, ciddi bir iş kaybına sebep oldu. Fakat bu dönemin önemli bir artısı aslında yıllardır sektör olarak anlattığımız konforlu yaşam alanları, çevre düzenlemelerinin, uzmanlıkla tasarlanan balkonların, terasların, geniş bahçelerin, ev içi çok fonksiyonlu kullanım alanları gibi hususların ne kadar hayati olduğunun da hep beraber evlerimizde kaldığımız süre boyunca tecrübe edilmesi oldu. Bir anlamda var olan bir ihtiyaçlar dizisi insanlar tarafından tecrübe ile fark edilmiş oldu. İnsanlar ev ile ilgili ihtiyaçlarını evinin nasıl olması gerektiğini daha fazla sorgulamaya başladı, böylece aslında birikmiş daha rafine bir talep oluştu.

Şimdi konuttaki yeni destek kredisi ile birlikte bu ertelenmiş talebin sektörümüze ivme katacağına inanıyorum. Kampanya dahilinde biz de Sur Yapı olarak tüm projelerimizde uygulamaya koyduğumuz oldukça avantajlı bir ödeme planı hazırladık. Özellikle sıfır ve birinci el konutlar için avantajlı olan kampanyamız kapsamında 15 yıla varan ve 12 ay ödemesiz, aylık yüzde 0.64 vade imkanı sunacağız.

“Ev almanın tam zamanı!”

Şu anda yapı ruhsatlarında yüzde 23.8 azalma, iskanlarda ise yüzde 32,2 azalmanın mevcut olduğunu görüyoruz. Rakamlar, artan talebe arzın yetmeyeceğini ve fiyatların önümüzdeki aylarda artacağını bize gösteriyor. Sadece İstanbul’da site içi konutlarda Ocak- Nisan 2020 dönemi arası %25 lik bir stok erimesi oldu. Mevduat, altın ve döviz yatırımı ile finansal getiri sağlayanlar, gayrimenkulün en güvenilir liman olduğunun bilincinde, sağlam bir yatırım aracı olan gayrimenkule dönerek ayrı bir fırsat elde edebilecekler.

“Vatandaşlar tasarrufuna dokunmadan ev sahibi olacak"

Altan Elmas; “ Kampanya dahilinde Antalya projemizde yüzde 10 indirimle satışa sunulan dairelerimizde yüzde 10 peşinat uygulanacak ve kalan yüzde 90’lık kısım ise 0.64 vade uygulanarak 180 ay sabit taksitlendirilecek. Üstelik ilk 12 ay taksit ödemeyerek belirsizlik riskini de ortadan kaldıracak. Antalya projemizde bu ödeme planı için %10 indirim uygulayacağız. İstanbul projelerimizde ise mevcut kredi imkanlarına ek yüzde 20 indirim veriyoruz. İstanbul’da satışa sunulan projelerimizde yüzde 20’lik peşinat ve kalan yüzde 80’lik kısma ise yüzde 0.64 vade ile 180 ay sabit taksit uygulanacak. Üstelik ilk 12 ay taksit ödenmeyecek. Vatandaşlarımız tasarruflarına dokunmadan bir yıl sonra ödemeye başlayacakları bu imkandan yararlanabilirler.” diye konuştu.

“Tüm dünyaya referans bir projenin ilk etabında teslimlere başladık”

Antalya projesinin, gerek kentsel dönüşüm modeliyle gerekse akıllı şehir fonksiyonlarıyla tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini belirten Altan Elmas; “Antalya projemiz, Türkiye’nin İstanbul’dan sonra marka değeri en yüksek kenti Antalya’nın değerine değer katıyor. Dünyanın dört köşesinden dikkatleri üzerine çekiyor. Projemiz, satış sürecinde aldığı talep ve kentsel dönüşüm sürecindeki uygulanan model anlamında uluslararası bilinirliğe sahip referans bir proje oldu. Sur Yapı olarak Türkiye ekonomisinin içinden geçtiği tüm güçlüklere bu zor süreçte bahane değil, çözüm ürettik. Antalya’da 70 bin kişinin yaşayacağı geleceğin akıllı şehrini inşa etmeye devam ettik. Yaklaşık 20 bin kişinin yaşayacağı Park Etabı’nda teslimlere başladık. Sur Cadde ve Turkuaz etaplarımız ise eş zamanlı yükselmeye devam ediyor. Yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen projemizin teslimlerine başlamanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

“Dünyanın her yerinden vatandaş mega projeden alım yaptı”

Elmas, “Antalya Projemiz, gerek kentsel dönüşüm modeliyle gerekse akıllı şehir fonksiyonlarıyla tüm dünyaya örnek teşkil ediyor. Türkiye’nin İstanbul’dan sonra marka değeri en yüksek kenti Antalya’nın değerine değer katarak dünyanın dört köşesinden dikkatleri üzerine çekiyor. Projemiz, satış sürecinde aldığı talep ve kentsel dönüşüm sürecindeki uygulanan model anlamında uluslararası bilinirliğe sahip referans bir proje oldu. İnşa ettiğimiz mega şehir, bugüne kadar Amerika, Kore, Rusya, Almanya, Azerbaycan, Norveç, İngiltere, İran, Katar, Kuveyt, Mısır, Filistin gibi 29 farklı yabancı ülke vatandaşı ve Almanya, Hollanda, Fransa, İsveç, Belçika, Danimarka, Kanada, Yunanistan, Avusturalya, Portekiz gibi 27 farklı ülkede yaşayan Türk vatandaşları projemizden alım gerçekleştirdi.” diye konuştu.