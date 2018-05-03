Sur Cadde'yi aylık 3 milyon kişi ziyaret edecek

ANTALYA, ()-ANTALYA’YA 70 bin kişinin yaşayacağı yeni bir şehir kazandıran Sur Yapı Antalya Projesi, 1.3 kilometre uzunluğundaki caddesiyle de göz dolduruyor. Alışverişten sanata, modadan finansa kadar her zevke ve ihtiyaca hitap eden Sur Cadde'yi aylık 3 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Sur Yapı’nın, Türkiye’nin en büyük ve örnek kentsel dönüşümü Antalya Projesi, Akdeniz’in incisi kente yeni bir cadde kazandırıyor. Antalya’nın en modern, geniş ve ferah caddesi özelliğini taşıyan Sur Cadde, alışveriş, ticaret ve finansın kalbi olacak. 1.3 kilometre uzunluğundaki cadde, içinden geçen tramvayla şehir metrosuna entegre,kendine ait bir ulaşım ağına sahip.

TÜM İHTİYAÇLARIN KARŞILANACAĞI, 7-24 YAŞAYAN CADDE: SUR CADDE

Antalya’nın 7-24 yaşayan caddesi Sur Cadde’de her zevke, her keyfe göre bir yer bulunuyor. En prestijli markalar, en şık restoran, kafeler alışveriş ve eğlenceyi ayrıcalıklı kılıyor; bankalar ve diğer tüm hizmetlerin yer aldığı dükkanlar günlük ihtiyaca yanıt veriyor. Projenin içinde yer alan hastaneler, okullar, dini tesisler, müze ve sergi alanları da Sur Cadde’ye komşu konumuyla yaşamın merkezinde bir konfor sunuyor.

3 MİLYON KİŞİ ZİYARET EDECEK

‘En’lerin caddesi Sur Cadde; turizm, kültür ve eğlencenin kalbi Beyoğlu’nun can damarı İstiklal Caddesi’ni Antalya’ya taşıyor, yeni bir çehreye kavuşturuyor. 70 bin kişinin yaşamasının beklendiği Sur Yapı Antalya Projesi’ne değer katan Sur Cadde’yle birlikte günlük ayak hareketinin 100 bin, aylık 3 milyon, yıllık 36 milyon olması bekleniyor.

CADDE ÜZERİNDEKİ KONUT VE OFİSLER 137 BİN TL’DEN BAŞLAYAN FİYATLARLA SATIŞTA

Sur Cadde’de yer alan 1+1 daire ve ofisler 137 bin TL’den başlayan fiyatlarla yoğun ilgi görüyor. Sur Yapı Antalya Projesi’nin çok özel bir bölümünü oluşturan ve suyla gelen medeniyet temasının ön plana çıktığı 1105 dairelik Turkuaz etabında sunulan fırsatlar Sur Cadde’de de geçerli. Turkuaz etabında olduğu gibi cadde üzerinde yer alan ofis ve daireler de yüzde 35 peşinat, yüzde 10 bir yıl sonra ara ödeme fırsatının yanı sıra kalan tutar için vade farksız 36 ay cazip ödeme planıyla sahiplerini bekliyor.

SUYLA GELEN MEDENİYET TURKUAZ ETABINDA

Türkiye’nin yanı sıra dünyanın dört bir yanından yoğun talep gören Kepez-Santral bölgesindeki Sur Yapı Antalya Projesi’nde ilk 1400 konutun kısa sürede satılmasının ardından Turkuaz etabı da satışa sunuldu. Yatırım değeri 8 milyar TL’yi bulan ve 19 bin bağımsız bölümün yer alacağı projenin Turkuaz etabında çocuklar ve yetişkinler için yüzme havuzları, göletler yaşamın her anında suyla buluşmayı sevenleri bekliyor. Göletler, her dairenin görüş açısında doğal formlu kaya bitişli tasarımıyla göze ve ruha hitap ediyor. Meydanlar, geniş limon bahçeleri, çim aktivite ve spor alanları, açık hava fitness aletleri her yaşa hitap ediyor.

ANTALYA’NIN EN BÜYÜK ŞEHİR PARKI OLACAK

1 milyon 300 bin metrekare alan üzerinde yükselen yeni şehirde yaklaşık 157 bin metrekare büyüklüğünde dev şehir parkı olacak. Antalya’nın en büyüğü olma özelliğini taşıyacak dev şehir parkında göletler, sera alanları, çocuk oyun alanları, aktivite alanları, dinlenme alanları, gezi ve koşu parkurları, piknik alanı, müze, semt pazarı, iskele alanları, etkinlik çadırı, amfi alanları ve çim sahalar yer alacak.

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