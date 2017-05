Süper lüks Türk yatına büyük ödül

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - ETİ Şirketler Grubu ve Sarp Havacılık Lojistik'in sahibi Kanatlı Ailesi tarafından Antalya Serbest Bölgesi'nde kurulan tersanede tamamen Türk işçisi ve mühendisinin emeğiyle üretilen 46 metre boyundaki 'La Passion' adlı Türk yatı, dünya yat sektörünün 'Oscar'ı olarak kabul edilen 'Neptün heykeli' ödülünü aldı.

Sarp Yachts Tersane Müdürü Emre Şandan yaptığı açıklamada, 2013 yılında kızağa konulan ve geçen yıl mart ayında denize indirilen 'La Passion'un, 'World Superyacht Awards' yarışmasında '500 groston altında, 43 metre ve üstü' kategorisinde, dünya yat sektörünün 'Oscar'ı olarak nitelendirilen Neptün heykeli ödülü kazandığını söyledi.

Eti Şirketler Grubu ve Sarp Havacılık Lojistik'in de sahibi olan Kanatlı Ailesi tarafından beş yıl önce Antalya Serbest Bölge'de 80 metreye kadar kişiye özel süper yat imal etmek amacıyla kurulan Sarp Yachts'ın ilk lüks yatı 'La Passion'un aldığı uluslararası ödüllere bir yenisini daha eklediğini belirten Emre Şandan, "Tamamen Türk işçisi ve mühendisiyle mimarının emeğiyle yapılan La Passion, tasarım aşamasında ve denize indikten sonra aldığı ödüllere, süper yat dünyasının en prestijli olanını da eklemiş oldu. Neptün heykeli ödülü ile ülkemizin süper yat endüstrisinde dünyada ne kadar önemli bir aşama kaydettiğini kanıtlıyor" dedi.

Yatın her açıdan iyi düşünülmüş olması, gövdenin denizcilik açısından dünya çapında dikkate değer olması, çelik gövde ve GRP üst yapının çok yüksek kalitede ve temiz işçiliğe sahip olması dolayısıyla yatın ödül almaya hak kazandığına değinen Emre Şandan, iç yerleşim ve modern iç tasarımın da kararda etkili olduğunu söyledi.

ÖDÜL İTALYA'DA VERİLDİ

Geçen hafta İtalya'nın Floransa şehrinde düzenlenen özel bir törenle ödüller sahiplerine verildi. Sarp Yachts adına Genel Müdür Ünal Şakar, Tersane Müdürü Emre Şandan, yatın tasarımcısı Tanju Kalaycıoğlu ve Tersane Üretim Müdürü Piraye Orhun, ödülü Boat International Baş Editörü Marilyn Mower'ın elinden birlikte aldı.

LA PASSION'UN ÖZELLİKLERİ VE ÖDÜLLERİ

Gövde ve dış çizgileri dünyaca ünlü yat tasarımcısı Tanju Kalaycıoğlu, iç tasarımı ise Adam Lay'e ait. 46 metre boyunda, 9 metre enindeki yat, 22.5 milyon Euro değerinde. Türkiye'de bugüne kadar üretilmiş çelik gövde üzerine karbon fiber takviyeli kompozit üst binaya sahip en büyük motor yat olma özelliği taşıyor.

La Passion, The World Superyacht Awards 2017 yarışmasında '43 metre ve üzeri, 500 Gt altı Deplasman Motor Yat' kategorisinde birinci, The ShowBoats Design Awards 2017 yarışmasında '48 metre altı, En İyi Dış Tasarım & Stil Motor Yat kategorisinde finalist, The ShowBoats Design Awards 2017'de '500 GT altı En İyi İç Yerleşim ve Tasarım Motor Yat' kategorisinde finalist, The ShowBoats Design Awards 2017 Yarışması'nda 'En Yenilikçi Motor Yat' kategorisinde finalist oldu. World Yachts Trophies 2016 Yarışması'nda Revelation of the Year Jüri Özel Ödülü alan yat, Design Et Al International Yacht & Aviation Awards 2015'de 40 metre üzeri Konsept Proje birinciliği, A'Design Awards 2015'de Yat ve Marin Araçları Tasarımı kategorisi birinciliğini elde etti. Awards 2015'de İç Mekan ve Sergi Alanları Tasarımı Ödülü alan yat, Kompozit Sanayicileri Derneği 2015'de En Yenilikçi Kompozit Ürün ödülü aldı.



