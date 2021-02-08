Süper Loto, 42 milyon 286 bin 938 TL’lik rekor ikramiye İstanbul, Eyüpsultan’a güldü

7 Şubat Pazar gecesi düzenlenen Süper Loto çekilişinde şans, İstanbul’un Eyüpsultan ilçesinden bir talihliye güldü. Eyüpsultan’da oynanan Süper Loto kuponuna 42 milyon 286 bin 938 TL’lik rekor ikramiye isabet etti. Sisal Şans, 5 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirdiği Süper Loto çekilişinde de bir kişiye 36 milyon 555 bin 353 TL kazandırmıştı. Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada ikramiyenin Milli Piyango’da bugüne dek verilen en yüksek miktar olduğunun altı çizildi. Biletin oynandığı Milli Piyango bayi işletmecisi Yusuf Oylum, “Bugüne kadar verilmiş en büyük ikramiyeyi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kazanan talihlinin hayallerin gerçekleşmesine aracılık ettiğimiz için çok mutluyuz, ikramiyenin kendisine hayırlı olmasın diliyorum. Büyük ikramiye ilçemizden çıktığı için, mutluyuz ve gururluyuz. Kimse bana çıkmaz demesin, umudunu kaybetmesin” dedi.

Yaygın erişim ağı ve şans oyunları alanındaki global deneyimiyle Türkiye ekonomisine katkı sunmak üzere yola çıkan Sisal Şans’ın 7 Şubat Pazar gecesi düzenlediği Süper Loto Çekilişi, 1 kişiye 42 milyon 286 bin 938 TL’lik rekor ikramiye kazandırdı. “Oynamaya, şansa, eğlenceye yeniden başlayacağız” sloganıyla çalışmalarına devam eden Sisal Şans’ın düzenlediği Süper Loto çekilişinde 42 milyon 286 bin 938 TL’lik ikramiye; 18, 26, 38, 53, 57, 59 sayılarına isabet etti.

Sisal Şans tarafından verilen en büyük ikramiye!

Şans oyunlarının düzenlenmesine ilişkin iş ve hizmetleri yerine getirmek üzere Türkiye Varlık Fonu tarafından 10 yıl süreyle yetkilendirilen ve 1 Ağustos itibariyle faaliyetlerine başlayan Sisal Şans, rekor ikramiye kazanan biletin İstanbul, Eyüpsultan’dan oynanan kupona isabet ettiğini duyurdu.

Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada: “Sisal Şans ailesi olarak bugüne kadar verilmiş en büyük ikramiyeyi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederken, talihlimizin hayallerinin gerçekleşmesini sağlamak ve herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz. Kısa süre önce Süper Loto’da bir kişiye 36 milyon 555 bin 353 TL kazandırmıştık. Önümüzdeki dönemde başka bir rekor kırarak daha büyük ikramiye miktarlarına ulaşmak istiyoruz. Faaliyete başladığımız 1 Ağustos 2020 ile 7 Şubat 2021 tarihleri arasında toplamda 1 milyar 853 milyon 583 bin 261 TL ikramiye dağıtılmasını sağlayan kurumumuz oyunseverlere kazandırmaya devam edecektir. Bir sonraki çekilişin şanslı kişisi siz de olabilirsiniz. Bizimle oynamaya devam edin” ifadelerine yer verildi.



“Artık herkes daha çok kazanıyor

Sisal Şans ile verilen ikramiyelerin arttığını vurgulayan Yusuf Oylum, “Bugüne kadar verilmiş en büyük ikramiyeyi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kazananın bizim ilçemizden çıkmış olması bizi daha da sevindiren bir durum. Umarım kazanan kişi Eyüpsultan’ı da unutmaz, yatırım yapar, istihdam sağlar. Kazanan talihlinin hayallerin gerçekleşmesine aracılık ettiğimiz için de çok mutluyuz, ikramiyenin kendisine hayırlı olmasını diliyorum ”dedi.

Sisal Şans ile birlikte şans oyunlarına heyecan geldiğini söyleyen Yusuf Oylum, “Artan oyun seçenekleriyle birlikte artık daha çok ikramiye dağıtıyoruz, şans oyunlarına olan ilgide de bir yükselme var. Hem bizler hem de oyunseverler daha çok kazanmaya başladı. Kısa süre önce 36,5 milyon TL gibi yüksek bir ikramiyenin ardından 42,2 milyon TL’lik rekor bir ikramiyeyi yeniden bir kişinin kazanması bu ilgiyi daha da artıracaktır. Bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayarak ziyaretimize gelen ve büyük ikramiyeyi kazandırmamızın bir anısı olarak tam altın hediye eden Sisal Şans yetkililerine de ayrıca teşekkür ederim” şeklinde sözlerine devam etti.

Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.