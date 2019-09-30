Süper Kupa Finali'nin bir galibi de İstanbul oldu:Otel dolulukları ve İngiliz ziyaretçi de arttı

İstanbul’da 14 Ağustos tarihinde iki İngiliz takımın karşı karşıya geldiği UEFA Süper Kupa maçında 50 bine yakın İngiliz taraftarın kente gelmesi Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine de yansıdı.Maçın oynandığı Ağustos ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 16 artış ile 421 bin Birleşik Krallık vatandaşı Türkiye'ye geldi. Final maçı İstanbul'u Avrupa destinasyonları doluluk sıralamasında yüzde 87.7 ile 35 tatil destinasyonu arasında 7. sırada olmasına yol açtı.

14 Ağustos'ta 41 kişi kapasiteli Vodafone Park'ta, Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea, UEFA Süper Kupa maçında karşı karşıya gelmişti.90 dakikası 1-1 normal süresi 2-2 eşitlikle sona eren maçı Liverpool, Chelsea'yi penaltılarla 5-4 yenerek şampiyon olmuş, final maçını izlemek için başta Birleşik Krallık olmak üzere birçok ülkeden taraftarlar tarifeli uçaklarla İstanbul’a akın akın gelmişti. Maç için stadyum dışında olanlarla beraber 50 bine yakın İngiliz, İstanbul’a geldi. İngiltere’den tarifeli uçuşlar dışında tarifesiz uçuşlarla da birçok futbolseverin İstanbul’a gelmesi Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Ağustos ayına ait yabancı ziyaretçi istatistiğine de yansıdı.

Maçın da etkisiyle yüzde 16 artış ile 421 bin Birleşik Krallık vatandaşı geldi

Maçın oynandığı Ağustos ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 16 artış ile 421 bin Birleşik Krallık vatandaşı Türkiye'ye geldi. İlk 8 ayda ise yüzde 17.35 artış ile 1 milyon 849 bin Birleşik Krallık vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etti. İstanbul Ağustos ayında Avrupa’nın en fazla doluluk oranına ulaşan 10 şehrinden biri oldu. İstanbul Avrupa destinasyonları doluluk sıralamasında yüzde 87.7 ile 35 tatil destinasyonu arasında 7. sırada yer aldı. UEFA Süper Kupa Finali’nin İstanbul’da gerçekleşmesi bu yükselişin etkenlerinden biri oldu. İngiliz taraftarların birçoğu final maçı ile beraber en az iki gün kaldı. Futbolseverlerin yaptıkları alışveriş, konaklama, yeme içme ile birlikte İstanbul ekonomisine 100 milyon euro katkı sağladığı belirtilmişti.

8 ayda 31 milyon yabancı ziyaretçi geldi

Türkiye ilk 8 ayda bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 14.72 artışla 31 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı. Ağustos ayında ise 6 milyon 307 bin 508 yabancı ziyaretçi Türkiye'ye geldi. Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, geçtiğimiz Ağustos ayında, yüzde 18.50 artış ve 1 milyon 78 bin 904 ile Rusya Federasyonu birinci, yüzde 8.98 artış ve 713 bin 527 ile Almanya ikinci, yüzde 15.97 artış ve 421 bin 466 ile İngiltere üçüncü sırada yer aldı. İngiltere’yi sırasıyla İran ve Bulgaristan izledi. İlk 8 aylık dönemde ise en çok ziyaretçi yüzde 15.40 artış ve 4 milyon 831 bin 341 ile yine Rusya Federasyonu’ndan gelirken, yüzde 13.71 artış ve 3 milyon 384 bin 199 ile Almanya ikinci, yüzde 17.35 artış ve 1 milyon 849 bin 764 ile İngiltere üçüncü oldu. İngiltere’yi Bulgaristan ve İran takip etti. Türkiye’ye Ağustos ayında en çok giriş yapılan iller sıralamasında Antalya birinci, İstanbul ikinci ve Muğla üçüncü sırada yer aldı. İlk 8 ayda ise Antalya birinci, İstanbul ikinci, Edirne üçüncü oldu. Dünya Turizm Örgütünün verilerine göre de Türkiye turist sayısında dünyada 6’ncı, turizm gelirinde 14’üncü sırada yer alıyor.

Hintli turist sayısı da yüzde 54.3 arttı

Zengin Hint düğünleri pazarından Türkiye de son dönemlerde önemli pay almaya başlarken,Türkiye'ye gelen Hindistan vatandaşı sayısı da her ay artıyor. Türkiye'deki Hint düğünü organizasyonlarında yüzde 300'lük bir büyüme beklenirken ilk 8 ayda Türkiye'ye geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 54.3 artış ile 146 bin Hindistan vatandaşı geldi. Özellikle Antalya başta olmak üzere tatil beldeleri ile İstanbul'da düğün yapan yabancılar içinde Hindistan vatandaşları ön sırada yer.

Latin ülkelerinden gelişler de artıyor

İnanç turizmi, Latinlerin Türkiye’ye son dönemlerde gelişlerini rekor düzeyde artırdı. Latin Amerika'dan Türkiye'ye gelenlerin sayısı yüzde 19.68 artışla 8 ayda 202 bine yükseldi.Özellikle Latin ülkelerinden Efes ve Kapadokya'ya ilgi oldu.