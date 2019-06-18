SunExpress uluslararası uçuşlarında plastik ürünleri kaldırdı

İstanbul, 18 Haziran () - Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, Dünya Çevre Günü’nde başlattığı girişim ile uluslararası uçuşlarda kullanılan plastik ürünleri kaldırdı.

SunExpress, tüm uluslararası uçuşlarda kullanılan plastik ürünleri, tahta veya geri dönüştürülebilir kağıttan yapılmış alternatif malzemeler ile değiştirerek bir günde 70 bin adet tek kullanımlık plastik ürün yerine dönüştürülebilir çevre dostu alternatif ürün kullanımı sağlarken bu girişimini iç hat uçuşlarına da taşımayı planlıyor.

2018 yılından bu yana kabinde daha hafif servis arabaları kullanmaya başlayan SunExpress bugüne kadar yaklaşık 36.6 ton daha az karbon salınımı gerçekleştirdi.

SunExpress, İklim Koruma Örgütü atmosfair’in dünya çapında yaklaşık 200 havayolu şirketinin çevre duyarlılığı ve karbon emisyonu konusunda değerlendirildiği 2018 Havayolu Endeksi’nde çevre dostu havayolları sıralamasında altıncı sırada yer aldı.