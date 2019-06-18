Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

SunExpress uluslararası uçuşlarında plastik ürünleri kaldırdı

İstanbul, 18 Haziran () - Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, Dünya Çevre Günü’nde başlattığı girişim ile uluslararası uçuşlarda kullanılan plastik ürünleri kaldırdı. SunExpress, tüm uluslararası uçuşlarda...

SunExpress uluslararası uçuşlarında plastik ürünleri kaldırdı

İstanbul, 18 Haziran () - Türk Hava Yolları ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, Dünya Çevre Günü’nde başlattığı girişim ile uluslararası uçuşlarda kullanılan plastik ürünleri kaldırdı.
SunExpress, tüm uluslararası uçuşlarda kullanılan plastik ürünleri, tahta veya geri dönüştürülebilir kağıttan yapılmış alternatif malzemeler ile değiştirerek bir günde 70 bin adet tek kullanımlık plastik ürün yerine dönüştürülebilir çevre dostu alternatif ürün kullanımı sağlarken bu girişimini iç hat uçuşlarına da taşımayı planlıyor.
2018 yılından bu yana kabinde daha hafif servis arabaları kullanmaya başlayan SunExpress bugüne kadar yaklaşık 36.6 ton daha az karbon salınımı gerçekleştirdi.
SunExpress, İklim Koruma Örgütü atmosfair’in dünya çapında yaklaşık 200 havayolu şirketinin çevre duyarlılığı ve karbon emisyonu konusunda değerlendirildiği 2018 Havayolu Endeksi’nde çevre dostu havayolları sıralamasında altıncı sırada yer aldı.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328