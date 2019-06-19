SunExpress, Türkiye'nin en iyi tatil havayolu seçildi

ANTALYA, () - TÜRK Hava Yolları (THY) ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, uluslararası hava taşımacılığı derecelendirme kuruluşu Skytrax tarafından 'Dünyanın En İyi 5. Tatil Havayolu' ve 'Türkiye'nin En İyi Tatil Havayolu' seçildi.

Havacılık konusunda uzmanlaşmış piyasa araştırma enstitüsü Skytrax'ın, dünyanın en iyi tatil havayolu şirketlerini belirlemek için yaptığı araştırmaya, dünya çapında 100'den fazla ülkeden 20 milyonun üzerinde yolcu katıldı. 'Yolcunun Seçimi' olarak da adlandırılan Skytrax'in 'en iyi tatil havayolu' kategorisinde dünya sıralamasında geçen yıl 5'inci olan SunExpress, bu yıl da sıralamadaki yerini koruyarak, 'Dünyanın En İyi 5. Tatil Havayolu', 'Türkiye'nin En İyi Tatil Havayolu' seçildi.

Anket, havacılık konusunda uzmanlaşmış piyasa araştırma enstitüsü Skytrax tarafından gerçekleştirildi. Bu kapsamda kabin içi servisler ve havalimanlarındaki havayolu hizmetleri değerlendirildi. Skytrax 1999 yılından bu yana düzenlenen anketin sonucunu ise Fransa'da düzenlenen Paris Air Show kapsamındaki 2019 World Airline ödül töreninde açıklandı.