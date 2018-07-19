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SunExpress, Türkiye'nin 1'inci, dünyanın 5'inci en iyi tatil hava yolu seçildi

TÜRK Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 17 Temmuz 2018 tarihinde Londra'da Skytrax tarafından düzenlenen törende 'Dünyanın En İyi 5'inci Tatil Hava Yolu' ve 'Türkiye'nin En İyi Tatil Hava Yolu' seçildi. Havacılık...

SunExpress, Türkiye'nin 1'inci, dünyanın 5'inci en iyi tatil hava yolu seçildi
TÜRK Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, 17 Temmuz 2018 tarihinde Londra'da Skytrax tarafından düzenlenen törende 'Dünyanın En İyi 5'inci Tatil Hava Yolu' ve 'Türkiye'nin En İyi Tatil Hava Yolu' seçildi.
Havacılık konusunda uzmanlaşmış piyasa araştırma enstitüsü Skytrax tarafından yapılan araştırmaya, dünya çapında 160'tan fazla ülkeden yaklaşık 20 milyon yolcu katıldı. SunExpress, 'Yolcunun Seçimi' olarak da bilinen Skytrax'in tatil hava yolu kategorisinde dünya sıralamasında 5'inciliğe otururken, Türkiye'nin de en iyi tatil hava yolu olarak ödüllendirildi.
Anket, Skytrax tarafından gerçekleştirildi, kabin içi servisler ve havalimanlarındaki hava yolu hizmetleri değerlendirildi. Skytrax 1999 yılından bu yana her yıl bu anketi düzenlemeye devam ediyor.

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