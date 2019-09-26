SunExpress'ten, Thomas Cook yolcuları için ek sefer

TÜRK Hava Yolları (THY) ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasını açıklanmasından sonra, turizm akışının sürdürülmesini desteklemek ve yolcuların mağduriyeti gidermek için Antalya ile Londra arasında ek uçuş başlattı.

Antalya merkezli havayolu şirketi SunExpress, tur operatörü Thomas Cook'un iflasını açıklanmasından ardından, hem İngiltere'den Antalya'ya turizm akışının sürdürülmesini desteklemek hem de yolcuların mağdur olmasını önlemek için Antalya ile Londra Luton Havalimanı arasında ek uçuş koydu. SunExpress Ticari Direktörü Peter Glade yaptığı açıklamada, mevcut durumdan etkilenen yolculara cazip şartlarda evlerine dönme imkanı sunduklarını belirtti.

'SORUMLULUKLARIMIZIN BİLİNCİNDEYİZ'

Yolcuların sunexpress.com aracılığıyla Antalya- Londra arası uçuşlar için 148,99 Euro'dan başlayan fiyatlarla rezervasyonlarını yapabileceğini kaydeden Glade, "SunExpress olarak etkilenen yolculara yardım eli uzatmak için elimizden geleni yapıyoruz. Türk turizmine ve merkezimiz Antalya'ya karşı sorumluluklarımızın bilincindeyiz" diye konuştu.