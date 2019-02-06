Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
Makron'a 'Ermeni günü' tepkisi
PİYASALAR – Dolar 5.20, euro 5.93 ve sterlin 6.74 lirada
Dolar 5.20, euro 5.93 ve...
"Faiz kararı öncesi Fed'in netliğe gereksinimi var"
"Faiz kararı öncesi Fed'in netliğe...
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye katıldı
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye...

SunExpress'ten iflas başvurusu yapan Germania'nın yolcularına destek

TÜRK Hava Yolları (THY) ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, iflas başvurusunda bulunan Almanya merkezli Germania Hava Yolları'nın yolcularını, sabit fiyat avantajıyla taşıyor. Anadolu'dan Avrupa'ya direkt ve tarifeli seferlerle hizmet...

SunExpress'ten iflas başvurusu yapan Germania'nın yolcularına destek
TÜRK Hava Yolları (THY) ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress, iflas başvurusunda bulunan Almanya merkezli Germania Hava Yolları'nın yolcularını, sabit fiyat avantajıyla taşıyor.
Anadolu'dan Avrupa'ya direkt ve tarifeli seferlerle hizmet veren SunExpress, Almanya merkezli hava yolu şirketi Germania'nın iflas başvurusunda bulunması üzerine, firmanın Türkiye'de tatil yapan müşterilerine indirimli taşıma hizmeti vermeye başladı. Germania yolcularına, 98,99 euro olarak sabitlenen fiyat üzerinden biletlerini kendi seyahat acenteleri aracılığıyla SunExpress uçuşları ile değiştirebilme imkanı sunulurken, dönüş biletlerini henüz almamış kişiler de yine rezervasyon yaptırabiliyor.
SunExpress Ticari Direktörü Peter Glade, kuruldukları günden bu yana Türk turizminin gelişiminde önemli rol oynadıklarını söyledi. Özellikle Türk pazarı için güvenilir bir uçuş ortağı olduklarını kaydeden Glade, "Türkiye'ye karşı sorumluluklarımızın farkındayız. Mevcut durumdan etkilenen yolculara, merkezimiz Antalya'dan ve aktarma merkezimiz İzmir'den istikrarlı fiyatlarla ve müşteri desteğimizle seyahatlerini gerçekleştirme imkanı ve kapasite artışı sunuyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

　

　

　

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328