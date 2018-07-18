SunExpress kış uçuş programını açıkladı

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, () - TÜRK Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu Antalya merkezli SunExpress, 2018- 2019 kış sezonunda Antalya'dan Avrupa'da 21 havalimanına direkt tarifeli sefer düzenleyecek.

Antalya merkezli SunExpress, 2018-2019 kış sezonu uçuş planını açıkladı. Geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4'lük kapasite artışıyla kış sezonuna girecek olan SunExpress, ekim sonu itibariyle başlayacak kış sezonunda, Türkiye ile Avrupa arasında uçuşlarını önceki yıla göre artırarak, merkezi Antalya ve aktarma merkezi İzmir'de rekor kapasite artışı sunuyor.

Anadolu'nun 6 şehrinden en fazla direkt uçuş gerçekleştiren lider havayolu olduklarını belirten SunExpress Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Çalışkan, bu kış sezonunda kapasite artışının yanı sıra uçuş ağına yeni destinasyonlar da eklemeye devam ettiklerini kaydetti. Türkiye'ye olan uçuşlarda geçen kış sezonuna göre çift haneli kapasite artışı gerçekleştirdikleri vurgulayan Çalışkan, "Yolcularımıza geniş ölçekte, farklı detinasyonlar sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Kış sezonunda Antalya'dan Avrupa'daki 21 havalimanına direkt tarifeli sefer düzenleyeceklerini kaydeden Çalışkan, "Geçen kış sezonuna oranla Antalya'ya bu yıl yüzde 3 daha fazla koltuk arz edeceğiz" dedi. Çalışkan şöyle konuştu:

"Kış sezonunda Antalya'dan Avrupa'nın 21 kentine, iç hatlarda ise 9 kente haftada 164 karşılıklı sefer düzenleyeceğiz. İzmir'i tarifeli seferlerle hem iç hatlarda hem dış hatlarda en fazla noktaya bağlayan havayolu olarak, kış sezonunda İzmir'den 650 bin koltuk kapasitesi sunuyoruz. İzmir'den Türkiye'nin 12 şehrine haftada 110 sefer, dış hatlarda ise 13 noktaya haftada karşılıklı 53 sefer düzenleyeceğiz."

ANADOLU'DAN AVRUPA'YA YÜZDE 9'LUK KAPASİTE ARTIŞI

Avrupa'dan Anadolu şehirlerine kapasitesini geçen kış sezonuna göre yüzde 9 artıran SunExpress ile yolcular, Almanya ile Anadolu arasında 17 kente uçma imkanına sahip olacak. Havayolu kış sezonunda Kayseri ve Gaziantep'ten Düsseldorf'a düzenlenen uçuş sayısını iki katına, Ankara-Düsseldorf uçuşlarını da haftada 4 güne çıkarıyor.

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