SunExpress: 2017'de turizmde artış bekliyoruz

SUNEXPRESS Genel Müdürü Jens Bischof, 2017 yılının turizm açısından beklenenden iyi olacağını söyledi.Türk Hava Yolları ile Lufthansa'nın ortak kuruluşu SunExpress Genel Müdürü Jens Bischof, krizlere rağmen istikrarlı biçimde uçuşlarını devam ettirerek, 2015 sonuçlarının biraz altında kaldıklarını belirtti. Bischof, 2016'daki bütün olumsuzluklara ve turizmdeki zor koşullara rağmen istikrarla uçuşlara devam ettiklerini söyledi. Bischof, şöyle dedi:"Önceki yıla göre 2016'da gelirlerimizde yüzde 12'lik düşüş yaşadık ve 1 milyar Euro gelir elde ettik. Taşıdığımız yolcu sayısı ise geçen yıla göre yüzde 9 azalarak 7.95 milyon oldu. 2016'da yaşananlar göz önüne alındığında, böylesine zorlu bir yılı bu şekilde atlatmak bizim açımızdan alınabilecek en iyi sonuçtur.""2017 BEKLENENDEN İYİ OLACAK"Antalya turizminde geçen yıl yüzde 30'luk düşüş olmasına rağmen SunExpress'in Antalya'da sadece yüzde 9'luk bir düşüş görüldüğünü, buna rağmen Antalya'da pazar payını yüzde 36'ya çıkardığını belirten Bischof, "Aktarma merkezimiz İzmir'de ise pazar payımız yüzde 76'ya çıktı. SunExpress olarak, 2017'de ana pazarımız Türkiye'ye odaklanmaya ve Almanya, Avusturya ve İsviçre'den haftada 450 tarifeli seferle turist taşımaya devam edeceğiz" dedi.Önceki yıllara göre Türkiye'de tatilini geçirmek isteyenlerde bir isteksizlik söz konusu olduğunu söyleyen Jens Bischof, şöyle konuştu:"Ancak Batı Akdeniz'deki tatil bölgelerinin kapasitelerinin sonuna geldiğini görüyoruz. Bu bölgedeki fiyatlar oldukça yüksek kalıyor. Türkiye'deki kaliteyi ve fiyat seviyesini düşününce, 2017'de Türkiye'nin çok cazip bir tatil bölgesi olacağını düşünüyoruz. SunExpress, Türkiye'nin güçlü bir turizm ortağı, aynı zamanda Türk iş aleminin de güçlü bir ortağı ve bu her zaman böyle kalacak. 2017'de de turizmde her şeyin daha iyiye gideceğine inanıyoruz. Bu doğrultuda da kapasitemizde herhangi bir küçülmeye gitmiyoruz, tam aksine gelişen talebe anında cevap verecek şekilde pozisyon alıyoruz."2011 yılında Almanya'da kurdukları SunExpress Almanya ile beraber esnek bir filo yapısına sahip olduklarını belirten Jens Bischof, "Türkiye'den sonra en önemli pazarlarımız arasında Mısır ve Bulgaristan var. Mısır'da yüzde 30'luk pazar payımız var, Bulgaristan'da ise yüzde 26 ile pazar lideriyiz" dedi."AİLENİ DE AL, GEL' KAMPANYASINI DESTEKLİYORUZ"SunExpress'in Türkiye ile Almanya arasında bir köprü olduğunu belirten Bischof, Türkiye'nin 13 şehrinden, Avrupa'da ağırlıklı olarak Almanya olmak üzere, 40 şehre karşılıklı direkt tarifeli uçuşlar düzenlediklerini belirtti. Bischof, “Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'aileni de al, gel' kampanyasını doğal olarak destekliyoruz. Aile, dost ve tatillerinin memleketlerinde geçirmek isteyenler için Türkiye'ye bir köprü durumdayız. Tatillerini Türkiye'de geçirmeleri için de kapmayalar yapıyoruz" diye konuştu.2017'DE 6 YENİ B737-8002014'te liste fiyatı üzerinden yaklaşık 4 milyar 750 milyon dolar değerinde 50 adet Boeing 737-800NG ve MAX uçak siparişi verdiklerini hatırlatan Bischof, “Bu siparişlerimize ek olarak, geçen yıl 10 adet 737 MAX için de opsiyonlu olarak satın alma kararı aldık. 2015'te beş adet yepyeni Boeing 737-800NG'i filomuza katılmıştı. 2016'da da 6 adet uçak daha filomuza katıldı. Bu yıl ise 6 adet Boeing 737-800NG'yi de filomuza katacağız" dedi.Bu yıl, SunExpress'in tarihindeki en karma filoya sahip olduğunu belirten Bischof, "Toplam 72 uçaklık bir filoya ulaşacağız. Filomuzdaki 28 uçağımız AnadoluJet ve Eurowingswet-leas operasyonlarımız için kullanılacak. Bunlardan 22 adet B737-800'i AnadoluJet, 6 adet A330 uçağını ise Eurowings operasyonlarında kullanacak" diye ekledi.

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