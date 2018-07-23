Sultaniye üzümde hasat ve ihracat sevinci

MANİSA'nın dünyaca ünlü sultaniye çekirdeksiz üzümünde geçen yıla göre 15 gün önce yapılan hasatla birlikte, Rusya ve Avrupa ülkelerine ihracat da başladı. Rekolte düşüklüğünden dolayı fiyatlar yükselirken; ürünün kilosu 1 lira 50 kuruş ila 2 lira arasında satılıyor.

Çekirdeksiz sultaniye üzümün en çok üretildiği Alaşehir'de, hasat heyecanı başladı. Kış aylarında bağlarda başlayan hazırlık, temmuz ayıyla birlikte tatlı bir telaşa dönüştü. Sarı altın olarak nitelendirilen çekirdeksiz sultaniye üzümü, büyük bir titizlikle kadınlar tarafından dallardan salkımlar halinde kesilip kasalara yerleştirildi. Sabah erken saatlerde üzüm bağlarına giren kadınlar, sıcağa rağmen günlük 58 lira yevmiye karşılığında kentin markası haline gelen sultaniye üzümü tüketiciyle buluşturmak için çalışmaya başladı. Kesilen üzümler ise ihracat yapan firmalara getirilerek paketleniyor, yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanıyor.

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk, üreticinin büyük bir heyecan yaşadığını belirtip, bütün yıl boyunca verdikleri emeğin karşılığını alacaklarını söyledi. Sultaniye çekirdeksiz üzümde bu yıl rekolte düşüklüğünün yaşandığını dile getiren Türk, geçen yıl aynı dönemde hasat edilip sofralara sunulan üzümün 80 kuruştan satıldığını, ancak bu yıl fiyatların 1 lira 50 kuruş ila 2 lira arasında değiştiğini açıkladı. Türk, "Sultaniye çekirdeksiz üzümde dün (pazar) itibariyle üzüm hasadı başladı. Bugün de ilk ihracat yapılıyor. Ülkenin üzüm ambarı kentten dünyanın birçok noktasına altın değerindeki çekirdeksiz üzümlerimizi göndereceğiz. Çekirdeksiz sultaniye üzüm dünya çapında bir numaradır. Sultaniye üzümün her derde deva olduğunu biliyoruz" dedi.

YAŞANAN AFETLER REKOLTEYİ DÜŞÜRDÜ

Bu yıl doğal afetler yaşadıklarına dikkat çeken Necdet Türk, bunlardan etkilenmemek için üreticileri tarım sigortası yaptırmaya davet etti. Sultaniye çekirdeksiz üzümün genellikle Avrupa ve Rusya'ya ihraç edildiğini dile getiren Türk, "Daha önceki yıllarda kalıntımız yoktu, iyi tarım uygulamaları yapıyoruz. İhraç ürünü olduğundan dolayı üreticinin kalıntıya dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü ürün döndüğünde bizim için büyük bir kayıp olacak. Bu yıl ne yazık ki afetlerden dolayı kalite ve rekoltede düşüklük yaşanıyor. Rekolte gerçekten az" diye konuştu.

Kentin önde gelen firmalarından birinin yönetim kurulu başkanı olan, Alaşehir Belediye Başkanı MHP'li Ali Uçak, sultaniye çekirdeksiz üzüm üreticisinin şu andaki fiyatlardan memnun olduğunu söyledi. Uçak, "Geçen yıl 254 bin ton yaş sofralık üzüm ihracatı yapılmıştı. Bunun 66 bin tonunu biz yapmıştık. Geçen sene yakaladığımız tonajı, yüzde 10 artırmayı hedefliyoruz. Sultaniye çekirdeksiz üzüm için ihracat izni bugün verildi. Alaşehir Gümrüğü'nden 90 TIR'a yakın bir çıkış olacak. Bu sultaniye çekirdeksiz üzümlerin yüzde 60'ı Rusya'ya, geri kalanı da Avrupa ülkelerine gönderilecek. Firma olarak da 30 TIR sultaniye üzümü bugün gönderiyoruz. Başta Rusya olmak üzere, Polonya, Litvanya, Balkan ülkeleri ve Avrupa'nın pek çok ülkesine ihracatımız var" diye konuştu.

Sultaniye çekirdeksiz üzümün yurtdışında çok büyük bir ilgi gördüğünü ve dünya çapında sevildiğini ifade eden Ali Uçak, "Manisa bölgesi sultaniye çekirdeksiz üzümde dünya markası. Çok sevilen ve çok istenen bir ürün. Bugün kesilen üzümler bir hafta içinde Avrupa'da ve Rusya'da tüm pazarlarda yerini alacak" diye konuştu.

Üreticinin bu yıl yaşanan doğal afetlerden dolayı mağdur olduğunu kaydeden Uçak, "Bu yıl belirli dönemlerde yaşanan afetlerden dolayı üretici biraz mağdur. Devletimiz mağdur olan üreticilerimize borçlarında kredilerinde yardımcı olacaktır. Bizler ihracatçılar olarak 2023 hedefi olan 500 milyon dolarlık ihracat hedefini yakalamak için durmadan çalışıyoruz" dedi.



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