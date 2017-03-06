Şubat’ta iş kazalarında 126 işçi yaşamını yitirdi

İstanbul, 6 Mart () - İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG) Şubat ayında en az 126, yılın ilk iki ayında ise en az 287 işçi yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İSİG Şubat ayı raporunda Ankara Eski Havagazı Fabrikası’nın sökümü dolayısıyla işçi sağlığı ve halk sağlığı sorunlarına dikkat çekilerek, Türkiye’de asbest kullanımının 2010 yılından itibaren yasaklandığı eskiden kullanılan bu maddenin usulüne uygun sökümü yapılmaz ise sökümde çalışanlar ve çevrede yaşayanlar için de risk oluşturacağına dikkat çekildi.

Raporun iş kazalarıyla ilgili bölümünde de 2017 yılının Şubat ayında en az 126 işçinin yaşamını yitirdiği belirtildi. Rapora göre, Şubat ayında yaşamını yitiren 126 emekçinin 112’si işçi, memur statüsünde çalışan ücretlilerden; 4’ü çiftçilerden/küçük toprak sahiplerinden, 2’si balıkçılardan ve 8’i esnaflardan olmak üzere 14’ü kendi nam ve hesabına çalışanlardan oluşuyor.

Şubat ayında iş cinayetlerinin işkollarına göre dağılımı şöyle;

İnşaat, Yol işkolunda 32 işçi;

Taşımacılık işkolunda 20 işçi;

Tarım, Orman işkolunda 13 işçi;

Ticaret, Büro işkolunda 10 işçi;

Belediye, Genel İşler işkolunda 10 işçi;

Metal işkolunda 8 işçi; Savunma,

Güvenlik işkolunda 7 işçi;

Madencilik işkolunda 5 işçi;

Sağlık, Sosyal Hizmetler işkolunda 5 işçi;

Gıda, Şeker işkolunda 4 işçi;

Petro-Kimya, Lastik işkolunda 3 işçi;

Tekstil, Deri işkolunda 2 işçi;

Enerji işkolunda 2 işçi; Gemi,

Tersane işkolunda 2 işçi;

Konaklama, Eğlence işkolunda 2 işçi

ve çalıştığı işkoluu belirleyemediğimiz 1 işçi yaşamını yitirdi...

Şubat ayında iş cinayetlerinin nedenleri trafik/servis kazası, ezilme/göçük ve yüksekten düşmeler ilk üç sırada yer alıyor. Raporda işyeri intiharlarındaki hızlı artışa dikkat çekilerek, saptanabilen 14 intihar olduğu kaydediliyor. Raporda, intiharlarla ilgili olarak “Mobbing, işsizlik, KHK süreci ya da borçlarla ilgili” yorumu yapılıyor. Raporda, “Son dönemde dikkat çeken nokta borç kaynaklı intiharlardaki ve eğitimli-meslek sahibi bireylerdeki intiharlardaki artış. Bu durum Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun bir yansıması: Ekonomik kriz, dolardaki artış, işsizlik rakamlarının ve enflasyonun iki haneye yükselmesi... Bu duruma ülkemizdeki OHAL koşulları da eklenince geleceğe dair umutsuzluk, çıkışsızlık beklentisinin işçilerde giderek yükseldiğini söyleyebiliriz.” görüşüne yer veriliyor.

Şubat ayında iş cinayetlerinin yaş gruplarına göre dağılımıyla ilgili olarak da “Dikkat çeken husus 28-50 yaş grubundaki işçi ölümlerindeki artış. 28-50 yaş grubu örgütlülük, haklarını koruma gibi pratiklere daha aşina. Bu yaş grubundaki iş cinayetlerinin oransal artışı OHAL’in işçi sınıfının ana gövdesine dönük uygulamaların arttığının bir göstergesidir” deniliyor.

Şubat ayında 46 şehirde ve yurtdışında işçi ölümleri yaşandığına dikkat çekilerek bu ölümler şöyle sıralanıyor:

15 ölüm İstanbul’da; 9 ölüm İzmir’de; 8 ölüm Bursa’da; 6’şar ölüm Ankara ve Kocaeli’de; 5’er ölüm Aydın ve Şanlıurfa’da; 4’er ölüm Adana, Antalya, Konya, Mersin ve Samsun’da; 3’er ölüm Burdur, Hatay ve Iğdır’da; 2’şer ölüm Ağrı, Amasya, Artvin, Balıkesir, Bolu, Denizli, Gaziantep, Karaman, Ordu, Uşak ve Cezayir’de; 1 ölüm ise Batman, Çorum, Elazığ, Eskişehir, Gümüşhane, Kayseri, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Rize, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Van, Yalova ve Zonguldak’ta yaşandı. (Grafik)