Şubat ayının getiri şampiyonu BIST 100 Endeksi

İstanbul, 9 Mart () - Yatırımcılarına Şubat ayında en yüksek reel getiriyi, açık ara ile Borsa İstanbul Erdeksi (BIST 100) sağladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Şubat'ta en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7.45, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 7.93 ile BIST 100 Endeksi’nde gerçekleşti. Altın, faiz, euro, dolar kaybettirdi

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 0.45 reel getiri sağladı. Buna karşılık külçe altın yüzde 0.17, mevduat faizi yüzde 0.51, euro yüzde 3.28 ve dolar yüzde 3.45 kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise, DİBS yüzde 0.90, külçe altın yüzde 0.28 reel getiri sağlarken, mevduat faizi yüzde 0.07, euro yüzde 2.85 ve dolar yüzde 3.02 kaybettirdi. Üç aylıkta da BIST 100 birinci BIST 100 Endeksi üç aylık değerlendirmede de, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 7.79, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11.32 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken, DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6.38 TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 3.31 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Altı aylıkta dolar lider Altı aylık değerlendirmeye göre doları, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 10.65, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 15.40 yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9.83, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 5.96 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. Yıllıkta en yüksek reel getiri külçe altında Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11.29, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 16.57 ile yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağladı. DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 4.73, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 0.21 oranlarıyla yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu. (Grafik)