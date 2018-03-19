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Şubat ayında 3.2 milyar liralık çek karşılıksız çıktı

İstanbul, 19 Mart () - Türkiye genelinde Şubat ayında bankalara ibraz edilen toplam 155 milyar liralık 3.9 milyon adet çekin 3.2 milyar liralık bölümü karşılıksız çıktı. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından yayınlanan çek...

Şubat ayında 3.2 milyar liralık çek karşılıksız çıktı

İstanbul, 19 Mart () - Türkiye genelinde Şubat ayında bankalara ibraz edilen toplam 155 milyar liralık 3.9 milyon adet çekin 3.2 milyar liralık bölümü karşılıksız çıktı.
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından yayınlanan çek raporuna göre, 2017 yılının aynı ayına göre; çek tutarı yüzde 23, keşideci sayısı yüzde 0.3, çek adedi ise yüzde 6.0 arttı.
Verilere göre, Şubat ayında, bankalara ibraz anında karşılıksız çıkan, 15 bin keşideciye ait 73 bin adet çekin toplam tutarı 3.2 milyar lira olurken, karşılıksız işlemi yapılan 5.3 bin keşideciye ait toplam 368 milyon lira tutarındaki 9.6 bin adet çek daha sonra ödendi.
Geçen yılın aynı dönemine göre, karşılıksız işlemi yapılan çeklerin tutarı yüzde 16, keşideci sayısı yüzde 34, adet ise yüzde 32 azaldı.
Karşılıksız işlemi yapılan çeklerin bankalara ibraz edilen çeklere oranı; tutar olarak geçen yılın aynı dönemine göre 0.6 puan azalarak yüzde 2.1, adet olarak ise 0.8 puan azalarak yüzde 1.9 oldu.
Karşılıksız işlemi yapılan çek tutarının en yüksek olduğu beş il sırasıyla İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Adana; keşideci sayısının en yüksek olduğu beş il ise sırasıyla; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu.
Tutar olarak karşılıksız işlemi yapılan çeklerin ibraz edilen çeklere oranının en yüksek olduğu beş il ise sırasıyla yüzde 7.7 ile Osmaniye, yüzde 6.9 ile Mardin, yüzde 5.5 ile Artvin, yüzde 5.1 ile  Sivas ve yüzde 4.8 ile Kırıkkale oldu. (Grafik)

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