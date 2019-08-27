Study UK Birleşik Krallık mezunlarının başarılarını kutluyor

British Council, Birleşik Krallık'ta yükseköğrenim görmüş mezunlarını, Study UK Mezun Ödülleri ile kutluyor.

"Profesyonel Başarı", "Girişimcilik" ve "Sosyal Etki" alanlarında etki yaratan mezunlar, British Council Türkiye web sitesinden başvurularını gerçekleştirebiliyor.

Ödüllere, son 15 yıl içinde Birleşik Krallık’ta yükseköğrenimlerini tamamlamış mezunlar başvurabiliyor. Birleşik Krallık üniversitelerinden mezunların aday olabileceği ve "Profesyonel Başarı", "Girişimcilik" ve "Sosyal Etki" olarak üç kategoriden oluşan yarışmanın başvuruları, 28 Ekim'de sona eriyor. Çevrelerinde Birleşik Krallık’tan mezun tanıdıkları olanlar ise dilerse, bu mezunları 13 Ekim tarihine kadar aday olarak gösterebilir.

Ödüllere, son 15 yıl içinde Birleşik Krallık’ta yükseköğrenimlerini tamamlamış mezunlar başvurabiliyor. British Council tarafından hayata geçirilen Study UK Mezun Ödülleri, Birleşik Krallık’ta yükseköğrenim deneyimini içinde yaşadığı toplumun, mesleklerinin ve ülkelerinin yararı için kullanan mezunların olağanüstü başarılarını öne çıkarmayı hedefliyor.

Study UK Mezun Ödülleri’nde daha önce finale kalan adaylar ve ödül kazananlar, Birleşik Krallık üniversitelerinde eğitim görürken edindikleri deneyimleri kullanarak çevrelerindeki insanlara, çalıştıkları sektöre veya ülkelerine katkı sağlayan ve kendi alanlarında önde gelen kişiler oldu. Birleşik Krallık’ta aldıkları yükseköğrenimin, mezunların hayatlarına kattığı etkiyi ve kazanımları göstermeyi ve onların başarılarını kutlamayı amaçladığı Mezun Ödülleri, ayrıca mezunların profilini, mezun oldukları üniversitenin ve Birleşik Krallık eğitim sisteminin uluslararası itibarını artırmayı hedefliyor.

Finalistlerin Ocak 2019’da açıklanacağı Study UK Mezun Ödülleri, Şubat ayında gerçekleştirilecek bir törenle sahiplerini bulacak. Kazananlara, uluslararası bilinirliklerini artırma ve profesyonel ağlar ve iş bağlantıları oluşturma fırsatı sunan yarışma, aynı zamanda ödül olarak profesyonel gelişim için eğitim fonu sağlıyor.

Study UK Mezun Ödülleri, Türkiye’de yaşayan tüm Birleşik Krallık mezunların başvurularına açık. (Fotoğraflı)