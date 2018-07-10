Stiglitz: Şeffaflık için gizlilik temelli ödeme sistemi işe yaramaz

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Temmuz () – Nobel Ekonomi ödüllü ABD’li ekonomist Joseph Stiglitz, blockchain (blok zinciri) üzerinde gerçekleştirilen işlem defterlerinin halka açık olmasına karşın Bitcoin yaratıcısının dahi bilinmemesinin, suç örgütlerine kapıyı açtığını söyledi.

Financial News’a yaptığı açıklamada Stiglitz şöyle konuştu:

“Şeffaf bir bankacılık sisteme yaratmaya çalışıyorsanız gizlilik temelli bir ödeme sistemini destekleyemezsiniz.

“Bitcoin gibi bir delik açtığınızda bütün kötü aktiviteler bu delik üzerinden gerçekleşir ve hiçbir hükümet buna izin veremez.”

Regülasyonlar hakkında ise Stiglitz, kripto para birimleri piyasalarının büyümesiyle otoritelerden yeni düzenlemelerin açıklanacağını belirtti ve ekledi: “Piyasalar bir öneme sahip olduğunda otoriteler yumruklarını masaya vuracaktır.”

Stiglitz gibi ekonomist Nouriel Roubini, Berkshire Hathaway CEO'su Warren Buffet ve Uluslararası Para Fonu Başkanı Christine Lagarde da daha önce Bitcoin'i suç aktivitelerine kapı açması nedeniyle eleştirmişti.

Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli ülke ve kurum geçen yıl içerisinde regülasyonlar üzerinde çalışmaya başlamıştı. Regülasyonlar kapsamında Hindistan Yüksek Mahkemesi ülke genelinde kripto para birimleri ticareti yasağı getirirken, ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu (SEC) ise ICO’ların (Initial Coin Offering – Kripto Para Birimi İlk Halka Arzı) menkul kıymetler olarak işlem görebileceğini söylemişti.