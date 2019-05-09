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Stiglitz: Kripto para birimleri yasaklanmalı

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Mayıs () – Nobel Ekonomi Ödüllü ABD’li Ekonomist Joseph Stiglitz, kripto para birimlerinin yasaklanması gerektiğini söyledi. CNBC’nin sorularını yanıtlayan Stiglitz, kripto para birimlerinin para transferi işlemlerini...

Stiglitz: Kripto para birimleri yasaklanmalı

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Mayıs () – Nobel Ekonomi Ödüllü ABD’li Ekonomist Joseph Stiglitz, kripto para birimlerinin yasaklanması gerektiğini söyledi.
CNBC’nin sorularını yanıtlayan Stiglitz, kripto para birimlerinin para transferi işlemlerini daha az şeffaf hale getirerek yasaya aykırı eylemlerin yapılmasına yol açtıklarını söyledi. Stiglitz, dijital ödeme sistemlerini ve dolar gibi devlet destekli para birimlerinin elektronik olarak kullanımını desteklediğini belirtti ve ekledi:
“Elektronik ödeme sistemlerine geçilmesinin büyük bir savunucusuyum; çünkü, dijital ödeme sistemlerinin birçok faydası olduğunu düşünüyorum. Bu şekilde daha iyi yönetilebilen bir ekonomiye sahip olabiliriz. Eğer insanların gerçek zamanda ne kadar harcadıklarına ilişkin veriye sahip olursak, ABD Merkez Bankası (Fed) da faiz oranlarını daha etkili bir şekilde uygulayabilir. Bu şekilde daha iyi bir makroekonomik yönetime sahip olabiliriz.”
Kripto para birimlerine ilişkin yaptığı açıklamada da Stiglitz, merkezsiz teknoloji üzerine kurulu söz konusu birimlerin yasaya aykırı eylemlere sebep olmaları sebebiyle yasaklanması gerektiğini söyledi. Stiglitz, şu değerlendirmeyi yaptı:
“Kripto para birimlerini tamamen yasaklamamız gerektiğini düşünüyorum. Ekonomideki standart yaklaşımlarımızda, bir para biriminin sahip olabileceği bütün iyi özellikleri tartışıyoruz ve dolar, söz konusu özelliklerin hepsine sahipken, kripto para birimleri bu özelliklere sahip değil.
“Eğer yasaya aykırı eylemler olmadan daha etkili bir ekonomiye sahip olmak istiyorsak, elektronik ödeme mekanizmalarına yönelmemiz gerekiyor. Elektronik ödeme sistemlerinde gözetim tehlikeleri olmadan şeffaflık sağlamanın bir yolunu bulmalıyız.”

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