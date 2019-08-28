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Sterlin parlamentonun tatile gireceği savlarıyla düştü
Sterlin, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson’ın, Kraliçe II. Elizabeth’den parlamentoyu bir ay boyunca tatil etmesini isteyeceği savının etkisiyle, dolar karşısında yüzde 0.69 değer kaybederek, 1.22053 düzeyine geriledi. Birleşik...
EKONOMİ 28.08.2019, 10:26
Sterlin, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson’ın, Kraliçe II. Elizabeth’den parlamentoyu bir ay boyunca tatil etmesini isteyeceği savının etkisiyle, dolar karşısında yüzde 0.69 değer kaybederek, 1.22053 düzeyine geriledi.
Birleşik Krallık basınının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Johnson Kraliçe’den parlamentoyu 15 Ekim tarihinden yeniden oturumlara başlamak üzere bir ay boyunca tatil etmesini isteyecek. Johnson’ın böyle bir talepte bulunması ve talebin olumlu karşılanması durumunda, Birleşik Krallık yetkilileri bir Brexit anlaşması üzerinde oylama yapmak ve anlaşmasız bir Brexit’i engellemek için çok az zamanının kalacağı belirtildi.
Jonhson’ın iddia edilen hamlesi, Birleşik Krallık Avam Kamarası’nın Temmuz ayında aldığı, Başbakan'ın parlamentoyu tatil etmesini zorlaştıracak bir yasal düzenlemeyi oylamaları sonrasında geldi.
Hükümetten yapılan açıklamada, bir aylık tatile karşın yasa yapıcıların Brexit konusu ile ilgilenmek için de yeterli zaman olacağı belirtildi.
Birleşik Krallık basınının konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre, Johnson Kraliçe’den parlamentoyu 15 Ekim tarihinden yeniden oturumlara başlamak üzere bir ay boyunca tatil etmesini isteyecek. Johnson’ın böyle bir talepte bulunması ve talebin olumlu karşılanması durumunda, Birleşik Krallık yetkilileri bir Brexit anlaşması üzerinde oylama yapmak ve anlaşmasız bir Brexit’i engellemek için çok az zamanının kalacağı belirtildi.
Jonhson’ın iddia edilen hamlesi, Birleşik Krallık Avam Kamarası’nın Temmuz ayında aldığı, Başbakan'ın parlamentoyu tatil etmesini zorlaştıracak bir yasal düzenlemeyi oylamaları sonrasında geldi.
Hükümetten yapılan açıklamada, bir aylık tatile karşın yasa yapıcıların Brexit konusu ile ilgilenmek için de yeterli zaman olacağı belirtildi.
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