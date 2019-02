Sterlin, euro karşısında 21 ayın en yüksek düzeyine tırmandı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 26 Şubat () – Sterlin Salı günü artışına devam etti ve euro karşısında 24 Mayıs 2017 tarihinden bu yana en yüksek düzeyine ulaştı.

Birleşik Krallık Merkez Bankası (BoE) Başkanı Mark Carney, Londra’da milletvekillerine enflasyondaki geçici zayıflığın geride kaldığını ve enflasyon oranının yüzde 2.0’nin olan hedefin üzerine çıkacağını söyledi.

Carney, şu an piyasalarda bir likidite sıkıntısı olmadığını ve ekonominin dirençli olduğunu belirtti. Ekonominin öngörülen yönde ilerlemesi durumunda BoE’nin faiz artırımına gideceğini ve ülkenin anlaşmasız bir Brexit olması durumunda tahmini enflasyonun destekleneceğini belirtti.

Başbakan Theresa May, partisinden gelen baskılar etkisiyle Brexit termin tarihini erteleyeceği öngörülüyor.

Sterlin, euro karşısında yüzde 0.76 kazançla 0.86055 düzeyine, dolar karşısında yüzde 0.81 kazanımla 1.3208 düzeyine yükselirken, iç piyasada 7.0199 lirayı gördü.