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Sterlin dolar karşısında Ekim 2016’daki düzeylerine geriledi
Birleşik Krallık’ta devam eden Brexit süreci belirsizliğinin ardından sterlin dolar karşısında günün en düşük düzeyi olmak üzere 1.19718 dolara gerileyerek en son Ekim 2016’da görülen düzeylerini gördü. Birleşik Krallık’ta gelecek...
EKONOMİ 03.09.2019, 08:41
Birleşik Krallık’ta devam eden Brexit süreci belirsizliğinin ardından sterlin dolar karşısında günün en düşük düzeyi olmak üzere 1.19718 dolara gerileyerek en son Ekim 2016’da görülen düzeylerini gördü.
Birleşik Krallık’ta gelecek iki gün boyunca milletvekilleri Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşma olmadan ayrılmasını engellemek için oylama yapacak. Anlaşmasız Brexit yerine milletvekilleri Başbakan Boris Johnson’ın AB’den Brexit’i 31 Ocak 2020’e ertelemesini talep etmesini isterken, Johnson 31 Ekim’e kadar Brexit’in gerçekleşeceğini söylemiş ve hükümet kaynakları 14 Ekim’de milletvekillerinin Avam Kamarası kontrolünü almaları durumunda Johnson’ın erken seçim yapmayı planladığı belirtildi. Johnson, parlamentodaki milletvekillerinin üçte ikisinin desteğini aldığı sürece erken seçim düzenleyebilir.
Gelişmelerin ardından sterlin erken işlemlerde dolar karşısında yüzde 0.65 düşüşle 1.19888 dolara geriledi.
Birleşik Krallık’ta gelecek iki gün boyunca milletvekilleri Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden (AB) anlaşma olmadan ayrılmasını engellemek için oylama yapacak. Anlaşmasız Brexit yerine milletvekilleri Başbakan Boris Johnson’ın AB’den Brexit’i 31 Ocak 2020’e ertelemesini talep etmesini isterken, Johnson 31 Ekim’e kadar Brexit’in gerçekleşeceğini söylemiş ve hükümet kaynakları 14 Ekim’de milletvekillerinin Avam Kamarası kontrolünü almaları durumunda Johnson’ın erken seçim yapmayı planladığı belirtildi. Johnson, parlamentodaki milletvekillerinin üçte ikisinin desteğini aldığı sürece erken seçim düzenleyebilir.
Gelişmelerin ardından sterlin erken işlemlerde dolar karşısında yüzde 0.65 düşüşle 1.19888 dolara geriledi.
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