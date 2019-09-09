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Sterlin Brexit'te anlaşma umuduyla altı haftanın zirvesinda
Sterlin, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson’ın Avrupa Birliği ile 18 Ekim'e kadar bir Brexit anlaşması üzerinde anlaşıma sağlacağına inandığını söylemesi ile altı haftanın zirvesine yükseldi. Günün ilerleyen saatlerinde milletvekilleri...
EKONOMİ 09.09.2019, 14:46
Sterlin, Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson’ın Avrupa Birliği ile 18 Ekim'e kadar bir Brexit anlaşması üzerinde anlaşıma sağlacağına inandığını söylemesi ile altı haftanın zirvesine yükseldi.
Günün ilerleyen saatlerinde milletvekilleri Brexit’i ertelemek ve bir erken seçim için oy kullanacaklar. Diğer yandan, yatırımcıların odağında gayrisafi yurt içi hasıla, ticaret dengesi ve sanayi üretimi verileri var.
Sterlin, dolar karşısında yüzde 0.53 artışla 1.12549 düzeyine ve euro karşısında yüzde 0.39 artışla 1.11868 düzeyine yükseldi.
Günün ilerleyen saatlerinde milletvekilleri Brexit’i ertelemek ve bir erken seçim için oy kullanacaklar. Diğer yandan, yatırımcıların odağında gayrisafi yurt içi hasıla, ticaret dengesi ve sanayi üretimi verileri var.
Sterlin, dolar karşısında yüzde 0.53 artışla 1.12549 düzeyine ve euro karşısında yüzde 0.39 artışla 1.11868 düzeyine yükseldi.
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