Flaş HaberUğurcan Çakır: Ne mutlu Türk’üm diyene
Son Dakika
MAĞDURLAR, EMNİYETTEN SAĞLIK KONTROLÜNE GÖTÜRÜLEN EMLAK DOLANDIRICILARINA TEPKİ GÖSTERDİ (2) (Mağdurlarla röportaj)
Sterlin Brexit anlaşmasının geçmeyeceği endişesiyle düştü
Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, Brexit konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamalarının ardından yükselişe geçen Sterlin, Birleşik Krallık parlementosunun Brexit anlaşmasını...
EKONOMİ 17.10.2019, 16:05
Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın, Brexit konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamalarının ardından yükselişe geçen Sterlin, Birleşik Krallık parlementosunun Brexit anlaşmasını reddedeceği korkusuyla düşüşe geçti.
Sterlin dolar karşısında yüzde 0.33 değer kaybederek 1. 278622 dolara gerilerken, Japonya para birimi karşısında da 139.045 yene geriledi. Euro ise sterlin karşısında yüzde 0.71 değer kazandı.
Erken saatlerde Brexit konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamalarının ardından, beş ayın zirvesine ulaşan sterlin, dolar karşısında yüzde 0.93 değer kazanarak 1.29529 dolar yükselirken, euro sterlin karşısında yüzde 0.36 değer kaybetmiş ve sterlin-euro paritesi 0.86031’e yükselmişti. Sterlin, aynı zamanda yene karşı yüzde 0.87 artış gösterdi. Böylece sterlin paritesi de 140.7220 yene çıkmıştı.
Sterlin dolar karşısında yüzde 0.33 değer kaybederek 1. 278622 dolara gerilerken, Japonya para birimi karşısında da 139.045 yene geriledi. Euro ise sterlin karşısında yüzde 0.71 değer kazandı.
Erken saatlerde Brexit konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamalarının ardından, beş ayın zirvesine ulaşan sterlin, dolar karşısında yüzde 0.93 değer kazanarak 1.29529 dolar yükselirken, euro sterlin karşısında yüzde 0.36 değer kaybetmiş ve sterlin-euro paritesi 0.86031’e yükselmişti. Sterlin, aynı zamanda yene karşı yüzde 0.87 artış gösterdi. Böylece sterlin paritesi de 140.7220 yene çıkmıştı.
0°
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 17 Ekim 2019
|İmsak
|05:47
|Güneş
|07:11
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:56
|Akşam
|18:28
|Yatsı
|19:47
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2