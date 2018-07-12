Stephen Roach: ABD ticaret savaşını kaybetme yolunda

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Temmuz () – Morgan Stanley eski Başekonomisti Stephen Roach, ABD ve Çin arasındaki ticaret savaşını ABD’nin kaybedebileceğini söyledi.

ABD merkezli yatıırm bankası Morgan Stanley eski Başekonomisti ve Morgan Stanley Asya’nın eski Yönetim Kurulu Başkanı Roach, “Ticaret savaşlarını kazanmak zor, kaybetmek kolaydır ve ABD şu an kaybetme yolunda” dedi.

CNBC’ye yaptığı konuşmada Roach şöyle konuştu:

“Söz konusu savaş canlı izlediğimiz bir cephane çatışmasıdır, bu artık retorik bir tartışma değil. Gerçek bir ticaret savaşının çatışma evresinin ilk aşamalarındayız. Asıl soru, bu mücadelenin nereye kadar gideceği ve ileride nasıl bir öneme sahip olacağıdır.”

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Çin ürünlerine 34 milyar dolar değerinde ek gümrük vergisi getirmiş ve Çin de ABD ürünlerine yüzde 25’lik missilleme gümrük vergileriyle karşılık vermişti. Trump bunun üzerine geçtiğimiz günlerde 200 milyar dolar değerindeki Çin ürünlerine yüzde 10 ek gümrük vergisi getireceğini söylemişti.

Roach ayrıca Çin’in geçen sene ABD’nin 505 milyar dolarlık Çin ürünleri ithalatına karşılık yalnızca 130 milyar dolarlık ABD ürünleri ithalatı gerçekleştirmiş olmasının, Çin’in ticaret savaşında cephanesinin biteceği anlamına gelmeyeceğini söyledi ve ekledi:

“Çin’in basit bir matematik problemine sahip olması, ABD’nin de kendi problemlerinin varlığını unutturmamalı.

ABD müşterilerinin taleplerini karşılamak için ABD, Çin’in düşük maliyetli ürünlerine ihtiyaç duyuyor. Bildiğiniz üzere kend bütçe açığımıız kapatmak için Çin’e oldukça bağımlı bir durumdayız.”