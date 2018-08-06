Starbucks Bitcoin ile hesap ödeme uygulaması haberlerini reddetti

Deniz Kılınç / İstanbul, 6 Ağustos () – Starbucks, anaakım medyada yer alan ve şirket şubelerinin Bitcoin ödemelerini kabul etmeye başlayacağı haberlerini reddetti.

Starbucks Microsoft ve Intercontinental Borsası ile birlikte Cuma günü, Wall Street tarafından regüle edilen “Bakkt” platformunun bir parçası olduğunu duyurmuş ve Bakkt CEO Kelly Loeffler, “Dönüştürülebilir potansiyele sahip dijital varlıkların küresel piyasalar ve ticarette yer alabilmesi için bir işbirliği gerçekleştiriyoruz” demişti.

Söz konusu işbirliği, anaakım medyada Starbucks’ın şubelerinde kripto para birimleri ödemelerini kabul edeceği başlıklarıyla yer aldıktan sonra Starbucks konya ilişkin medyada yer alan haberleri reddetmiş ve müşterilerine kripto para birimler ile ödeme değil, dijital varlıklarını kolayca dolara çevirebilecekleri bir platform sunmayı hedeflediklerini duyurmuştu. Starbucks sözcüsü konuya ilişkin, “Starbucks’ta dijital para birimleri ile ödeme kabul etmiyoruz. Bunun yerine borsa, Bitcoin gibi dijital varlıkları dolara çevirecek ve müşteriler bu şekilde Starbucks’ta ödeme yapabilecekler” dedi.

