Starbucks Alibaba işbirliğiyle Çin’deki hacmini büyütecek

Deniz Kılınç / İstanbul, 2 Ağustos ([DK1] ) – ABD merkezli kahve dükkanı zinciri Starbucks, Çin’deki dijital varlığını arttırmak için Çin merkezli e-ticaret devlerinden Alibaba ile işbirliği gerçekleştirildiğini duyurdu.

Gerçekleştirilen işbirliğiyle Starbucks’ın, teslimat platformu Ele.me ve süpermarket zinciri Hema da dâhil olmak üzere Alibaba yoluyla Çin’deki hizmetlerini arttırmaı hedeflediği belirtilirken, Starbucks Başkanı ve CEO’su Kevin Johnson, CNBC’ye verdiği röportajda şöyle konuştu:

“Alibaba Group’un bütün alt şirketlerine sanal Starbucks mağazaları yerleştireceğiz. Böylelikle Alipay, Taobao, Tmall veya Hema kullanan bir müşteri, Starbucks’ın sanal mağazalarına da erişebilecek. Bu şekilde söz konusu uygulamaları kullanan 500 milyondan fazla aktif kullanıcı Starbucks’a ulaşım sağlayabilecek.”

Johnson ayrıca şirketin, Alibaba’nın bu yıl satın aldığı gıda teslimat platformu Ele.me yoluyla takvim yılının sonuna dek teslimatı genişletmek için Şangay ve Pekin’de 150 şube ve diğer 30 kentte iki bin şube açmayı hedeflediğini belirtti.

Hema’nın süpermarket mağazaları kapsamında ise Starbucks, şirketin gelecek birkaç yıl içerisinde söz konusu süpermarketlere “Starbucks Delivery Kitchen” adını verdiği ve çevredeki yerlere hizmet vermeyi hedeflediği 600 adet istasyon kuracağı vurgulandı.

Söz konusu anlaşmayı “modern perakende satışlar kapsamında gerçekleştirilmiş bir işbirliği” olarak tanımlayan Johnson, Alibaba’nın üst düzey teknolojik kabiliyetleri ve Starbucks’ın perakende hünerleri kombinasyonun “Starbucks’ın gelişimi için büyük bir hızlandırıcı” olacağını söyledi.