Stackpole İnternational ESBAŞ'taki yeni fabrikasını tanıttı

Timur TARLIĞ/İZMİR, () - İZMİR'de, ürettiği yağ pompalarını Avrupa'nın önemli otomobil firmalarına satan Stackpole, yeni fabrikasını basına tanıttı. Programda konuşan Stackpole Genel Müdürü Rıza Gürkan, 2019 yılında 4 milyon yağ pompası üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Ege Serbest Bölgesi'nde 'Gates Powertrain' firmasını 2010 yılında kuran Stackpole ve Gates, yatırımlarını büyüterek 2016 yılında ayrıldı. Merkezi Kanada'da bulunan ve otomotiv yağ pompaları ve toz metal parçaları üreten Stackpole International, bu yıl Mart ayından itibaren Ege Serbest Bölgesi'ndeki fabrikasında Stackpole International Otomotiv Ürünleri Ltd. Şti. ismiyle üretimine devam edeceğini açıkladı. Peugeot/Citroen, Audi, Porsche, Volkswagen, Ford, Hyundai ve Opel gibi markalara parça üreten fabrika, gerçekleştirilen programla basına tanıtıldı. Stackpole’un yeni isim ve yeni yapılanmaları hakkında bilgi vermek üzere düzenlediği toplantı, firmanın CEO’su Peter Ballantyne'in katılımı ile gerçekleştirildi.

YILDA 3 MİLYON POMPA ÜRETİYORUZ

Fabrika gezisinin ardından yapılan basın toplantısında konuşan Stackpole Genel Müdürü Rıza Gürkan, Avrupa'ya pompa ihracatı yapan tek fabrikanın İzmir'de olduğunu söyledi. Son beş yılda hızla büyüyen firmanın ikiye ayrıldığını belirterek fabrika hakkında bilgiler veren Gürkan, "Bu bir başlangıçtı, ama hikayemiz 2009 yılında başladı. 2009 yılında hepimizin bildiği gibi bütün dünyada bir ekonomik kriz vardı. Bu yüzden Almanya markamız fabrikalarını başka ülkeye taşıdılar. Daha sonra birçok şehir arasında yapılan değerlendirmede İzmir birinci geldi ve 2009 yılında İzmir Serbest Bölge’ye taşınmaya başladılar. Kanada merkezili firmamızın Avrupa'daki tek lokasyonu olarak fabrikamızda yılda 3 milyon pompa üretiyoruz. Üretimimizin tamamını da ihraç ediyoruz. Son beş yılda 4 kat büyüyerek 80 milyon Euro ciroya ulaştık. Son iki yolda 15 değişik pompayı üretime aldık. İzmir’de dizayn ettik ve İzmir’de kendi emeğimizle yaptık. 15 üründen bir tanesi bizim için önemli; Porshe motorlarında kullanılan pompayı burada ürettik. Stackpole'de ilk tandem pompayı, yani hem emme, hem de yağ pompasını bir arada barındıran ürüne ilk kez biz ürettik" dedi.

2011 yılında yaklaşık 1 milyon olan üretim adetlerinin 2019 yılında yaklaşık 4 milyon olacağını söyleyen Gürkan, "Satışlarımız 2011’de 20 milyon EURO, bugün 77 milyon Euro'ya çıktı. Şu an 420’ye yakın çalışanımız var" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞİRKETLERİ ARASINDAYIZ'

2009 yılında Türkiye'deki fabrika kurulduğunda çok küçük bir ekip olduklarını ifade eden Stackpole Global Operasyonlar Direktörü Ionut Stephan, "İzmir harika bir şehir. 2017 yılına geldik, bu başarıları elde etmek için çok başarılı bir ekibinizin olması gerekiyor. Üretimde çalışan bütün arkadaşlarım, muhteşem işler başarıyorsunuz. İyi günde, kötü günde birbirimize yardımcı olarak bu günlere geldik. Türkiye’nin en büyük şirketleri arasındayız. ESBAŞ da çok büyük bir alt yapıyla, çok büyük bir destek verdi. Türkiye devletinin destekleri, vergi muafiyeti zaman zaman çıkan kolaylıklar bize destek oldu" diye konuştu.

Stackpole CEO'su Peter Blan ise 2010'un çok stresli bir yol olduğunu, 2012 yılında bağımsız bir şirket olarak başarılı olacaklarını düşündüklerini ve bu fabrikanın başarının göstergesi olduğunu söyledi. 2010 yılında hiç satış yapmamışken, bugün ulaşılan satış rakamlarıyla gelecekte en kritik fabrika olmaya devam edeceğini anlattı.

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