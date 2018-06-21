St Louis Fed FRED’e dört kripto para birimi endeksi ekledi

Deniz Kılınç / İstanbul, June 21 () – ABD St Louis Merkez Bankası (Fed), Federal Reserve Economic Data’ya (FRED) dört kripto para birimi fiyat takibi ekledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre veritabanı artık Bitcoin (BTC), Etheruem (ETH), Bitcoin Cash (BCH) ve Litecoin (LTC) için de fiyatlandırma verileri barındıracak.

Veriler San Fransisco merkezli kripto para birimi borsası Coinbase’den alınacak ve ABD yerel saatiyle her akşam saat 17:00’da güncellenecek.

