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Spotify gelirleri ilk çeyrekte yıllık yüzde 33 artışla 1.5 milyon euro

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Nisan () – İsveç merkezli müzik yayın platformu Spotify Technologies SA, gelirlerinin 2019’un ilk üç ayında bir önceki yıla göre yüzde 33 artışla 1.5 milyar euroya ulaştığını duyurdu. Spotify’dan yapılan...

Spotify gelirleri ilk çeyrekte yıllık yüzde 33 artışla 1.5 milyon euro

Deniz Kılınç / İstanbul, 29 Nisan () – İsveç merkezli müzik yayın platformu Spotify Technologies SA, gelirlerinin 2019’un ilk üç ayında bir önceki yıla göre yüzde 33 artışla 1.5 milyar euroya ulaştığını duyurdu.
Spotify’dan yapılan açıklamada şirketin seyreltilmiş hisse başına kayıplarının bir önceki yıla göre yüzde 22 düşüşle 0.79 cente gerilediği belirtilirken, platformun aylık aktif kullanıcı sayısının (MAU) da 2018’in aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 217 milyon kişiye yükseldiği vurgulandı. Bunun yanında platformun ayrıcalıklı kullanıcı sayısının da 2019’un ilk üç ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artışla 100 milyona ulaştığına dikkat çekildi. 
Şirketin operasyon harcamaları, yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 30 artışla 420 euroya yükselirken, operasyon kayıpları da 47 milyon euro oldu.
Gelir açıklamalarının ardından Spotify hisseleri Wall Street açılış öncesi işlemlerde yüzde 1.26 yükseldi. 

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