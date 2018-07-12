SPK Tacirler Yatırım'ın Beşiktaş'ta irtibat bürosu açmasına onay verdi

İstanbul, 12 Temmuz () - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tacirler Yatırım Menkul Değerler'in Beşiktaş'ta irtibat bürosu açmasına onay verdi.
SPK haftalık bülteninde yer elan kararda, "Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin “Akatlar Mahallesi Ebulula Mardin Cad. Maya Meridien İş Merkezi No: 16 D Blok Kat: 11 Bağımsız Bölüm No: 29 Akatlar-Beşiktaş/İSTANBUL” adresinde irtibat bürosu açılması talebiyle yapmış olduğu başvuru olumlu karşılanmıştır" denildi.
İstanbul, 12 Temmuz () - Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tacirler Yatırım Menkul Değerler'in Beşiktaş'ta irtibat bürosu açmasına onay verdi.